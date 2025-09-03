Ziraat Türkiye Kupası: Orduspor 1967, kupada bir üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Turnuvada 1. Tur eleme turu maçında Sinopspor ile Orduspor 1967 karşı karşıya geldi. Sinop'ta oynanan maçı konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Sinop'ta oynanan bu mücadeleden konuk ekip Orduspor 1967 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Ordu'nun gollerini; 45+2. dakikada Ali Çırak ve 59. dakikada Alim Harlak kaydetti.
Bu sonucun ardından Orduspor 1967 kupada bir üst tura yükseldi.
Stat: Sinop Şehir
Sinopspor: Sabahattin (Süleyman dk. 77), Emrullah, İsrafil, Emin, Yiğit Can, Samet, Sergen, Batuhan (Yunus dk. 83), Başar Fatih (Tolga dk. 46), Gökay, Kerem (Emirhan dk. 67)
Orduspor 1967: Mertcan, Ali, Hakan, Arda (Mert dk. 87), Oğulcan, Mümin, Cuma (Mustafa Efe dk. 80), Emirhan (Alaaddin dk. 60), Osman (Tolga dk. 81), Alim, Sarper (Ferdi dk. 87)
Goller: Ali (dk. 45+2), Alim (dk. 59) (Orduspor 1967)
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
Sinopspor 0-2 Orduspor 1967 (MAÇ ÖZETİ)