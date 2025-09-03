Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Orduspor 1967, kupada bir üst turda!
Giriş Tarihi: 3.9.2025 20:05

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Orduspor 1967, konuk olduğu Sinopspor'u 2-0 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükseldi.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Turnuvada 1. Tur eleme turu maçında Sinopspor ile Orduspor 1967 karşı karşıya geldi. Sinop'ta oynanan maçı konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Sinop'ta oynanan bu mücadeleden konuk ekip Orduspor 1967 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Ordu'nun gollerini; 45+2. dakikada Ali Çırak ve 59. dakikada Alim Harlak kaydetti.

Bu sonucun ardından Orduspor 1967 kupada bir üst tura yükseldi.

Stat: Sinop Şehir

Sinopspor: Sabahattin (Süleyman dk. 77), Emrullah, İsrafil, Emin, Yiğit Can, Samet, Sergen, Batuhan (Yunus dk. 83), Başar Fatih (Tolga dk. 46), Gökay, Kerem (Emirhan dk. 67)

Orduspor 1967: Mertcan, Ali, Hakan, Arda (Mert dk. 87), Oğulcan, Mümin, Cuma (Mustafa Efe dk. 80), Emirhan (Alaaddin dk. 60), Osman (Tolga dk. 81), Alim, Sarper (Ferdi dk. 87)

Goller: Ali (dk. 45+2), Alim (dk. 59) (Orduspor 1967)

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

Sinopspor 0-2 Orduspor 1967 (MAÇ ÖZETİ)

