1 numaraya Ortega&Onana

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışına hız verdi. Yurt içinde Başakşehir'denve Kayserispor'daniçin görüşmelerden sonuç alamayan Karadeniz temsilcisi, rotasını yurt dışına çevirdi. Bordo-mavililer, Manchester City'nin Trafford ve Donnarumma'yu kadrosuna katmasıyla 3. kaleci konumuna düşen Stefan Ortega'yı listesine aldı.Oyuncuyu ikna etmek için görüşmeler sürüyor.SenneLammens transferi sonrasında kaleyikaptıran Kamerunlu eldivenin 1 yıl opsiyonhariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyorve piyasa değeri ise 25 milyon Euro.Sezona uyluk sakatlığı ile başlayanve ardından iyileşen Onana, Altay Bayındır'ınyedeğinde kaldı.