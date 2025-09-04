1 numaraya Ortega&Onana

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışına hız verdi. Yurt içinde Başakşehir'den Muhammed Şengezer
ve Kayserispor'dan Bilal Beyazıt
için görüşmelerden sonuç alamayan Karadeniz temsilcisi, rotasını yurt dışına çevirdi. Bordo-mavililer, Manchester City'nin Trafford ve Donnarumma'yu kadrosuna katmasıyla 3. kaleci konumuna düşen Stefan Ortega'yı listesine aldı. İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünen Alman eldivenle temas kuran Trabzonspor,
Manchester City'ye kiralama teklifinde bulundu.
Oyuncuyu ikna etmek için görüşmeler sürüyor.
50 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Bordo-mavili yönetim ayrıca Manchester United'ın 2023 yılında 50.2 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı ancak yollarını ayırmak istediği Andre Onana'ya kiralık teklifi sundu.
Senne
Lammens transferi sonrasında kaleyi
kaptıran Kamerunlu eldivenin 1 yıl opsiyon
hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor
ve piyasa değeri ise 25 milyon Euro.
Sezona uyluk sakatlığı ile başlayan
ve ardından iyileşen Onana, Altay Bayındır'ın
yedeğinde kaldı.