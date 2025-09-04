Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1 numaraya Ortega&Onana
Giriş Tarihi: 4.9.2025

1 numaraya Ortega&Onana

Trabzonspor, kaleci transferinde rotayı Ada’ya çevirdi. Uğurcan Çakır’ın yerini doldurmak isteyen bordo-mavili yönetim, Manchester City’nin eldiveni Stefan Ortega ve Manchester United’ın file bekçisi Andre Onana için kulüplerine kiralama teklifinde bulundu

ÇAĞDAŞ HALICI
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışına hız verdi. Yurt içinde Başakşehir'den Muhammed Şengezer ve Kayserispor'dan Bilal Beyazıt için görüşmelerden sonuç alamayan Karadeniz temsilcisi, rotasını yurt dışına çevirdi. Bordo-mavililer, Manchester City'nin Trafford ve Donnarumma'yu kadrosuna katmasıyla 3. kaleci konumuna düşen Stefan Ortega'yı listesine aldı. İngiliz ekibinden ayrılmayı düşünen Alman eldivenle temas kuran Trabzonspor, Manchester City'ye kiralama teklifinde bulundu. Oyuncuyu ikna etmek için görüşmeler sürüyor.

50 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Bordo-mavili yönetim ayrıca Manchester United'ın 2023 yılında 50.2 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı ancak yollarını ayırmak istediği Andre Onana'ya kiralık teklifi sundu. Senne Lammens transferi sonrasında kaleyi kaptıran Kamerunlu eldivenin 1 yıl opsiyon hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri ise 25 milyon Euro. Sezona uyluk sakatlığı ile başlayan ve ardından iyileşen Onana, Altay Bayındır'ın yedeğinde kaldı.

