Arda Güler: "İspanya için de zor bir maç"

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda yıldız futbolcu Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Arda Güler, "Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz.

Kağıt üzerinde zor görünen bir maç ama İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah." diye konuştu.

MERT MÜLDÜR: "ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

A Milli Takım'da golü atan Mert Müldür de Gürcistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Müldür, "Biraz deja vu gibi oldu ama golü kim atarsa atsın fark etmiyor. Önemli olan çok iyi başlamış olmamız. Çok iyi mücadele ettik. Herkes %100'ünü verdi. Çok mutluyuz. İnşallah ikinci maçta da aynı performansı göstereceğiz." dedi.