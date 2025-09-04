Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar

Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı açıklandı. 5. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Ayrıca Avrupa'da ön eleme oynayan temsilcilerimizin ertelenen müsabakalarının hangi tarihlerde yapılacağı duyuruldu.
5. HAFTA MAÇLARI
13 Eylül Cumartesi
20.00 Beşiktaş-Başakşehir
14 Eylül Pazar
17.00 Eyüpspor-Galatasaray
20.00 F.Bahçe-Trabzonspor
ERTELEME PROGRAMI
17 Eylül Çarşamba
20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor
20:00 Samsunspor - Kasımpaşa
20:00 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir
24 Eylül Çarşamba
20:00 Kayserispor - Beşiktaş