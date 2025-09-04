Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar
Giriş Tarihi: 4.9.2025

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar
Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı açıklandı. 5. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Ayrıca Avrupa'da ön eleme oynayan temsilcilerimizin ertelenen müsabakalarının hangi tarihlerde yapılacağı duyuruldu.

5. HAFTA MAÇLARI

13 Eylül Cumartesi
20.00 Beşiktaş-Başakşehir

14 Eylül Pazar
17.00 Eyüpspor-Galatasaray
20.00 F.Bahçe-Trabzonspor

ERTELEME PROGRAMI

17 Eylül Çarşamba
20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor
20:00 Samsunspor - Kasımpaşa
20:00 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir

24 Eylül Çarşamba
20:00 Kayserispor - Beşiktaş
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz