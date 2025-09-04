Fransa’yı yenen Brezilya, yarı finale yükseldi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)
Fransa: Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)
Setler: 27-25, 33-31, 25-19
Süre: 87 dakika