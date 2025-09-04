Hayaller gerçek oldu

Manchester City'ye veda mesajını paylaşan İlkay Gündoğan, kariyerinde sarı-kırmızı bir sayfa açtı. "Çocukluk aşkıma kavuştum. Mutluluk, Galatasaray'da olmaktır" diye konuşan 34 yaşındaki oyuncu, daha sahaya çıkmadan taraftarın gönlüne girdi. Formasını giyerek pozunu veren tecrübeli orta sahanın keyifli anları kulübün sosyal medya hesabından, "Hayaller gerçek olunca" mesajıyla paylaşıldı.Galatasaray'ın 3 sene önce 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. 2003 doğumlu Yusuf, +2 kontenjana uygun kriteri karşılamasına rağmen kadroda düşünülmüyor.