Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük'te
Giriş Tarihi: 4.9.2025 14:33

Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı.

DHA
Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük’te

Toplam 8 sezon River Plate'de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncu, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı.

Fatih Karagümrük Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük'te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz