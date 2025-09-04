Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş sol kanat transferini bitiriyor
Giriş Tarihi: 4.9.2025 09:54

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş sol kanat transferini bitiriyor

Beşiktaş transfer haberleri ile ilgili son dakika gelişmeleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl kadroyu sil baştan kuran Beşiktaş’ta, son olarak sağ kanada Vaclav Cerny alındı. Şimdi ise gözler, sol kanat transferine çevrildi. Serdal Adalı’nın gönlünde yatan o isim teknik direktör Sergen Yalçın’a sunuldu. Yalçın’ın onay vermesi ile birlikte yönetim transferi bitirmek için harekete geçti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş sol kanat transferini bitiriyor

Beşiktaş'ta sol kanat transferi için gelişmeler yaşanıyor. Sergen Yalçın göreve gelir gelmez yönetimden sağ kanat ve sol kanat talep etmişti. Sağ kanat için Vaclav Cerny'i bitiren Beşiktaş, sol kanat için ise Fransa'dan o ismi bitirmeye hazırlanıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri;

SOL KANAT İÇİN ALTERNATİF ÇOK

Beşiktaş sol kanat için birden fazla isimle temas halinde. Sergen Yalçın'la yapılan görüşmelerde pek çok isim masaya yatırıldı.

STERLİNG ALTERNATİFLER ARASINDA

Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki Raheem Sterling, sol kanat transfer için alternatif isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncuya duruma göre kiralama formülü önerilecek.

ARMAND LAURİENTE İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta yine sol kanat transfer için Armand Lauriente en büyük adaylar arasında. Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 33 maçta 18 gol 6 asist yapan Lauriente kanat oyuncusu olmasına karşın skor üretmesiyle öne çıkıyor. Sassuolo'nın yıldız futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis beklediği iddia ediliyor.

ZURİKO DAVİTASHVİLİ AŞKI BİTMEDİ

Başkan Serdal Adalı'nın gönlümden geçen isim dediği Zuriko Davitashvili ile ilgili çalışmalar sürüyor. 24 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu için Saint-Etienne'nin yüksek bonservis beklentisi var.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş sol kanat transferini bitiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz