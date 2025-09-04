Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş sol kanat transferini bitiriyor

Beşiktaş'ta sol kanat transferi için gelişmeler yaşanıyor. Sergen Yalçın göreve gelir gelmez yönetimden sağ kanat ve sol kanat talep etmişti. Sağ kanat için Vaclav Cerny'i bitiren Beşiktaş, sol kanat için ise Fransa'dan o ismi bitirmeye hazırlanıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri;
SOL KANAT İÇİN ALTERNATİF ÇOK
Beşiktaş sol kanat için birden fazla isimle temas halinde. Sergen Yalçın'la yapılan görüşmelerde pek çok isim masaya yatırıldı.
ARMAND LAURİENTE İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş'ta yine sol kanat transfer için Armand Lauriente en büyük adaylar arasında. Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 33 maçta 18 gol 6 asist yapan Lauriente kanat oyuncusu olmasına karşın skor üretmesiyle öne çıkıyor. Sassuolo'nın yıldız futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis beklediği iddia ediliyor.
ZURİKO DAVİTASHVİLİ AŞKI BİTMEDİ
Başkan Serdal Adalı'nın gönlümden geçen isim dediği Zuriko Davitashvili ile ilgili çalışmalar sürüyor. 24 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu için Saint-Etienne'nin yüksek bonservis beklentisi var.