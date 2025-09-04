Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş sol kanat transferini bitiriyor

ARMAND LAURİENTE İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta yine sol kanat transfer için Armand Lauriente en büyük adaylar arasında. Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 33 maçta 18 gol 6 asist yapan Lauriente kanat oyuncusu olmasına karşın skor üretmesiyle öne çıkıyor. Sassuolo'nın yıldız futbolcu için 15-20 milyon Euro bonservis beklediği iddia ediliyor.