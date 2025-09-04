TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2025-2026 Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SONA ERDİ!

2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi süresi kapsamında kulüplerin A ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyordu. Bu kapsamda süre doldu.