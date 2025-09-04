TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2025-2026 Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer dönemi kapandı. Hal böyleyken, gözler Türkiye transfer dönemine çevrildi. 30 Haziran'da başlayan transfer dönemi için son günlere girdik. Peki, 2025-2026 Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte detaylar;
YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.
Fenerbahçe Ederson ve Kerem Aktürkoğlu gibi transferlerini duyururken Galatasaray'da ise Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleri UEFA kadro bildirimi öncesi KAP'a bildirildi.
Süper Lig'de yaz transfer sezonu 12 Eylül saat 23.59 itibarıyla son bulmuş olacak. Takımlar görüşmelerini bu tarihe kadar tamamlayarak imzalarını atacak.
Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.