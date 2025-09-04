Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor kupada gol olup yağdı!

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde sahasında Söğütspor'u 7-0 mağlup etti.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak'ın yardımcılıklarını Batuhan Topçu ve Selim Göksu yaparken, dördüncü hakem olarak Ömer Ergün Soylu görev aldı.

Bursaspor, sahaya, "Anıl Atağ, Tunahan Ergül, Hamza Gür, Tayfun Aydoğan, Emrehan Gedikli, İlhan Depe, Hakkı Türker, Muhammet Zeki Dursun, Furkan Emre Ünver, Alperen Babacan, Emir Kayacık" 11'iyle çıktı.

MAÇIN GOLLERİ VE ÖZET GÖRÜNTÜLERİ:

18. dakika: Tayfun Aydoğan, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı (1-0).

52. dakika: Furkan Emre Ünver farkı ikiye çıkardı (2-0).

56. dakika: Emrehan Gedikli, Hamza Gür'ün asistini gole çevirdi (3-0).

59. dakika: Hakkı Türker'in pasında Hamza Gür sahneye çıktı (4-0).

75. dakika: Sertaç Çam, kullanılan korner sonrası skoru 5-0 yaptı.

81. dakika: Söğütspor'dan Mümin Kutlu topu kendi ağlarına gönderdi (6-0).

89. dakika: Hakkı Türker penaltıdan farkı 7'ye çıkardı (7-0).

Bursaspor 7-0 Söğütspor (MAÇ ÖZETİ)