16 milyon Euro farkla yıldızlar karması

G.Saray, şampiyon kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi. Osimhen'in bonservisini alan sarı-kırmızılı kulüp; kaleyi Uğurcan'a emanet ederken sağ bek sorununu Singo ile çözdü, Mertens'in boşluğunu İlkay'la doldururken hücum hattına Sane'yi ekledi. İlk 11'in bankosu olacak bu 5 oyuncu için bu sezon 38.5 milyon Euro
garanti ücret ödenecek, Osimhen'in 6 milyon Euro'sunu ise sponsorlar üstlenecek. Sözleşmeleri sona eren Muslera ve Mertens'e veda eden Aslan, Kerem Demirbay, Morata, Frankowski, Jelert, Cuesta ve Efe Akman'la yollarını ayırdı. Gelengiden oyuncular dikkate alındığında maaş bütçesinde 16.4 milyon Euro fark oluştu. Şampiyonlar Ligi sayesinde minimum 30 milyon Euro'yu kasasına koyacak Cimbom, 133 milyon
Euro ile rekor bonservis harcaması yaptığı sezonda maaş bütçesini 16.4 milyon Euro
artırdı.
SARA 8'E İLKAY 10'A!
İ
lkay Gündoğan hamlesiyle G.Saray, geçen 3 sezonda tercih ettiği 4-2-3- 1 sistemine geçecek. Mertens'in yerine İlkay 10 numara rolünü üstlenecek. Osimhen ve Sane arasında bağlantı olacak yıldız oyuncu, hücumu yönlendiren isim olacak. İlkay'ın gelmesiyle Sara da asıl mevkisine dönecek. 8 numara olarak transfer edilen Sambacı, son dönemlerde forvet arkasında oynuyordu ve duran toplar dışında skora etki edemiyordu. Brezilyalı yıldız, orta sahada Lucas Torreira'yı tamamlayan isim olacak.
KAZIMCAN'A VEDA ZAMANI
G.Saray, altyapı kontenjanından bir fire verdiği Şampiyonlar Ligi listesine 24 oyuncu bildirdi. Teknik direktör Okan Buruk, 24. isim olarak genç stoperi Arda Ünyay'ı tercih etti. Liste dışında kalan sol bek Kazımcan Karataş'ı Amedspor istiyor. 22 yaşındaki ismin 1. Lig ekibine kiralanması bekleniyor.
GİDENLER
Muslera 2.5 milyon Euro
Frankowski 900 bin Euro
Jelert 900 bin Euro
Cuesta 650 bin Euro
Efe Akman 150 bin Euro
Kerem Demirbay 1 milyon Euro
Mertens 4 milyon Euro
Morata 3 milyon Euro
Osimhen 9 milyon Euro
Toplam 22.1 milyon Euro
GELENLER
Uğurcan 2.2 milyon Euro
Singo 4.8 milyon Euro
İlkay 4.5 milyon Euro
Sane 12 milyon Euro
Osimhen 15 milyon Euro
Toplam 38.5 milyon Euro