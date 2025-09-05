16 milyon Euro farkla yıldızlar karması

G.Saray, şampiyon kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi. Osimhen'in bonservisini alan sarı-kırmızılı kulüp; kaleyi Uğurcan'a emanet ederken sağ bek sorununu Singo ile çözdü, Mertens'in boşluğunu İlkay'la doldururken hücum hattına Sane'yi ekledi. İlk 11'in bankosu olacak bu 5 oyuncu için bu sezongaranti ücret ödenecek, Osimhen'in 6 milyon Euro'sunu ise sponsorlar üstlenecek. Sözleşmeleri sona eren Muslera ve Mertens'e veda eden Aslan, Kerem Demirbay, Morata, Frankowski, Jelert, Cuesta ve Efe Akman'la yollarını ayırdı. Gelengiden oyuncular dikkate alındığında maaş bütçesinde 16.4 milyon Euro fark oluştu. Şampiyonlar Ligi sayesinde minimum 30 milyon Euro'yu kasasına koyacak Cimbom,Euro ile rekor bonservis harcaması yaptığı sezonda maaş bütçesiniartırdı.lkay Gündoğan hamlesiyle G.Saray, geçen 3 sezonda tercih ettiği 4-2-3- 1 sistemine geçecek. Mertens'in yerine İlkay 10 numara rolünü üstlenecek. Osimhen ve Sane arasında bağlantı olacak yıldız oyuncu, hücumu yönlendiren isim olacak. İlkay'ın gelmesiyle Sara da asıl mevkisine dönecek. 8 numara olarak transfer edilen Sambacı, son dönemlerde forvet arkasında oynuyordu ve duran toplar dışında skora etki edemiyordu.G.Saray, altyapı kontenjanından bir fire verdiği Şampiyonlar Ligi listesine 24 oyuncu bildirdi. Teknik direktör Okan Buruk, 24. isim olarak genç stoperi Arda Ünyay'ı tercih etti. Liste dışında kalan sol bek Kazımcan Karataş'ı Amedspor istiyor. 22 yaşındaki ismin 1. Lig ekibine kiralanması bekleniyor.Muslera 2.5 milyon EuroFrankowski 900 bin EuroJelert 900 bin EuroCuesta 650 bin EuroEfe Akman 150 bin EuroKerem Demirbay 1 milyon EuroMertens 4 milyon EuroMorata 3 milyon EuroOsimhen 9 milyon EuroToplam 22.1 milyon EuroUğurcan 2.2 milyon EuroSingo 4.8 milyon Euroİlkay 4.5 milyon EuroSane 12 milyon EuroOsimhen 15 milyon EuroToplam 38.5 milyon Euro