Devin Özek’ten 4 sunum

Fenerbahçe yönetimi, dün kulüp binasında ana gündem maddesiolan bir toplantı gerçekleştirdi.Güçlü bağlantılara sahip sportif direktör Devin Özek,Ancak hoca konusunda henüz nihai bir durum ortaya çıkmazken son karar ikinci toplantıya ertelendi.Toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, 4 hoca üzerinde durulduğunu ifade ederek "Devin 4 adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı" ifadelerini kullandı.