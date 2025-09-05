Devin Özek’ten 4 sunum

Fenerbahçe yönetimi, dün kulüp binasında ana gündem maddesi 'teknik adam'
olan bir toplantı gerçekleştirdi. Yöneticilerden Hamdi Akın, İsmail Kartal ile anlaşırken bunun yanı sıra yabancı olarak 4 hoca üzerinde duruldu.
Güçlü bağlantılara sahip sportif direktör Devin Özek, toplantıda Luciano Spalletti, Domenico Tedesco, Ange Postecoglou ve Edin Terzic ismini ortaya koyarak detaylı bir sunum gerçekleştirdi.
Ancak hoca konusunda henüz nihai bir durum ortaya çıkmazken son karar ikinci toplantıya ertelendi. Yeni teknik direktörün hafta başına kadar belli olması bekleniyor.
EKSİLER VE ARTILAR MASAYA YATIRILDI
Toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, 4 hoca üzerinde durulduğunu ifade ederek "Devin 4 adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı" ifadelerini kullandı.