Fatih Tekke’den Muhammed Şengezer ve Muci açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uğurcan Çakır'ın yaptığı açıklamaların süreci doğru yansıttığını dile getiren Tekke, "Benim de yaşadığım 6 aylık süreçte hemen hemen aynı şeyler geçerli. Uğurcan Çakır, Trabzonspor için önemli bir değer, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Oyuncunun gitme arzusu ve isteği bu transferi belirledi. Futbolda bu tip şeyler yaşanabiliyor. Eski kaptanımızın yaptığı açıklamada olduğu gibi yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler belirleme arzusu transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor, hiçbir oyuncunun gitmesiyle yolundan sapacak bir kulüp değil. En iyi oyuncumuzu verdik ama ben oyuncularıma hep şunu söyledim; düşeceğiz belki ama tekrar kalkacağız" dedi.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

İlk 4 haftalık periyodun çok zor geçtiğini söyleyen Tekke, "İkinci periyot daha rahat olur diye düşünüyordum ama maalesef sadece Uğurcan Çakır değil, Nwakaeme'nin 2-3 ay olmayışı, Pina ve Augusto'nun sakatlıklarıyla böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama biz yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muci ile ilgilendiğimiz doğru. Ancak kaleci transferinde maddi koşullar istediğimiz gibi oluşmadığı için süreç askıda. Muci ise gündemimize yeni geldi. Benim beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, beklentim olumlu olması yönünde" diye konuştu.

"ONURALP'İN MAÇA KADAR İYİ DURUMA GELMESİNİ UMUYORUZ"

Fenerbahçe maçında kaleyi kimin koruyacağına ilişkin konuşan Tekke, "Onuralp Çevikkan yeni antrenmanlara başladı, sakatlığı vardı. Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol ile devam etme ihtimalimiz var. Onuralp'in maça kadar iyi duruma gelmesini umuyoruz. Eğer kaleci transferi yapamazsak bu sezonu kiralık bir kaleciyle geçirme planımız var. Türk kaleci konusunda istediğimiz koşulları bulamıyoruz. Yabancı kaleci transferinde ise ciddi rakamlar çıkıyor ve kontenjan sıkıntısı da mevcut bir durum" dedi

"PINA YETİŞMEZ"

Pina'nın Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Tekke, "Bu bölgede alternatifimiz az. Sol bekte Arif ve Mustafa var. Samsunspor maçında yaptığımız gibi Arif ve Mustafa'yı kullanabiliriz ya da üçlü oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BU RİSKİ BEN ALDIM"

Sahiciliğini kaybetmeyeceğini vurgulayan Tekke, "Sistem sahiciliği kaybetmeni istiyor ama ben kaybedemem, her şeyi net anlatıyorum. Yeni transferimiz Benjamin'in üç ay önce yaşadığı stres kırığı var. Eğer performansını yakalarsa Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak. Bu riski ben aldım, umarım Allah beni utandırmaz. Belki 1-1,5 ay onun sağlıklı hale gelmesini bekleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.