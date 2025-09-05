Harikasınız çocuklar

Türkiyeile Gürcistan geçtiğimiz sene EURO 2024'te de aynı grupta yer almış ve ilk maçta karşı karşıya gelmişti. Ay-Yıldızlılar sahadan 3-1 galip ayrılırken goller 25'te Mert Müldür, 65'te Arda Güler ve 90+7'de Kerem Aktürkoğlu'ndan gelmişti. Rakip tek sayısını 32'de Mikautadze ile bulmuştu. Dün Mert Müldür yine açılış golünü atarak dejavu yaşattı. Almanya'da jeneriklik bir füze ile ağları bulan tecrübeli savunmacı bu kez erken bir golle şovunu yaptı. Almanya'da uzatmada ağları bulan Kerem de yine Gürcistan'ı boş geçmedi.A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Mayıs 2021'den bu yana en fazla gole katkıda bulunan oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu. 14 kez kendisi fileleri bulan oyuncu, 3 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi iki eski takım arkadaşının arasını açmıştı. Sosyal medyada takipleşmeyi bırakan idmanda yan yana gelmemeye dikkat eden iki isim sahada profesyonel davranışlarıyla alkış aldı. Kerem'in ikinci golünde asisti yapan Yunus, ilk gol sevincinde de arkadaşına koştu.Milli Takım kampında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, galibiyetle önemli rol oynadı. 10 kişi kaldıktan sonra skor 3-2'ye gelirken özellikle 90+6'da yaptığı kurtarışla 3 puanı korudu.Barış Alper Yılmaz, Gürcistan maçında 66'da Kerem'in yerine oyuna girdi. Ancak tecrübeli futbolcu 5 dakika sonra 71'de rakibine tabanla girince direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Barış, İspanya maçında da forma giyemeyecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'ı yenen Milli Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuştu. Sergilemiş oldukları başarılı performanstan ötürü Montella'yı ve futbolcuları kutlayan Erdoğan, pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları maç için başarı dileklerini iletti.