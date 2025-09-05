Taraftar beni çok sevecek

Trabzonspor'un 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı Benjamin Bouchouari, Trabzon'a ayak bastı. 23 yaşındaki Faslı oyuncu, taraftarın kendisini çok seveceğini belirtirken sakatlığının tamamen geçtiğini ve oynayabilecek durumda olduğunu söyledi. Süper Lig'i de takip ettiğini vurgulayan Bouchouari, "Genellikle arka tarafa sarkan özelliği olan bir oyuncuyum. Çok aktifimdir. Oyuncular ve taraftarlar beni çok sevecek. Hemen antrenmanlara başlayabilirim. Kendimi daha iyi hissediyorum.Bu benim için bir onurdur. Burada bulunduğum için gurur duyuyorum."Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Uğurcan Çakır'ın ayrılığının kulübün ekonomik yapısı için doğru bir adım olduğunu söyledi. Ören, "Trabzonspor'umuzun çıkarları açısından bakıldığındaBaşkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz" dedi.