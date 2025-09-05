Taraftar beni çok sevecek

Trabzonspor'un 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı Benjamin Bouchouari, Trabzon'a ayak bastı. 23 yaşındaki Faslı oyuncu, taraftarın kendisini çok seveceğini belirtirken sakatlığının tamamen geçtiğini ve oynayabilecek durumda olduğunu söyledi. Süper Lig'i de takip ettiğini vurgulayan Bouchouari, "Genellikle arka tarafa sarkan özelliği olan bir oyuncuyum. Çok aktifimdir. Oyuncular ve taraftarlar beni çok sevecek. Hemen antrenmanlara başlayabilirim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Tekrardan sahaya çıkmak için antrenmanlarıma başladım. Yakın zamanda da formuma kavuşacağım. Türkiye'deki büyük kulüplerden biri olan Trabzonspor'dan teklif aldığım için çok mutluyum.
Bu benim için bir onurdur. Burada bulunduğum için gurur duyuyorum."
UĞURCAN'IN SATIŞI TARİHİ BAŞARIDIR
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Uğurcan Çakır'ın ayrılığının kulübün ekonomik yapısı için doğru bir adım olduğunu söyledi. Ören, "Trabzonspor'umuzun çıkarları açısından bakıldığında Uğurcan Çakır'ın Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olması, kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlamış ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından önemli bir kazanım olmuştur.
Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz" dedi.