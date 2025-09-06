Avrupa basınından İspanya’ya uyarı!

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından 'Bizim Çocuklar' Avrupa basınında yankı buldu. İşte öne çıkanlar...

Maisfutebol (Portekiz): Kerem Aktürkoğlu'nun iki golüyle Türkiye, Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yaptı.

A Bola (Portekiz): Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Gürcistan'a karşı kazandığı zaferde belirleyici rol oynadı. Eski Benfica oyuncusu ilk 11'de yer aldı.

Zerozero (Portekiz):: Türkiye, son dakikalarda yaşanan heyecanlara rağmen iyi bir başlangıç yaptı. Eski Benfica oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun göze çarpan performansı ile Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

TADINI ÇIKARIN

AS (İspanya): Arda Güler'in 85 milyon insanı hayallere sürükleyen numarası.

Güler, Türkiye ile de parlıyor. R.Madrid oyuncusu, elemelerin ilk gününde Gürcistan karşısında bir asist yaptı ve Türkiye milli takımına liderlik etti. Şimdi Arda Güler'in iyi performansının tadını çıkarın Türkiye.

Mundo Deportivo (İspanya): Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya maçı öncesi Türkiye'yi zafere taşıdı.

Marca (İspanya): Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya'ya uyarıda bulundu.