Trabzonspor Muçi’yi açıkladı…

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bordo-mavili takım, siyah-beyazlılara 3 taksit halinde 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca 8.5 milyon euro satın alma opsiyonu da bulunuyor. Trabzonspor, Muçi ile 1+3 yılık anlaşma sağladı. Oyuncunun maaşını da Fırtına ödeyecek.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."