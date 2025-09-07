Artık sıra bize geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya karşılaşması öncesi basının karşısına geçti. Voleybol ve basketboldaki başarılara futbolu da eklemek istediklerini ifade eden İtalyan hoca, "Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi gururlandırmaya devam edeceğiz" dedi. Son Avrupa şampiyonu İspanya'nın çok iyi olduğuna değinerek, "Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi, ofansif olarak da en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz" dedi.

Montella sözlerine şöyle devam etti: "Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Hayaller kuruyoruz. Bu tip maçları kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız." İspanya'ya karşı yine ön alan baskısı mı olacak?" sorusuna tecrübeli çalıştırıcı gülerek, "Bir defansif oyuncuyla fazladan oynamamı mı istiyorsunuz? Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim" yanıtını verdi.

"Gürcistan'da çok iyi bir maç oynadık" sözlerini kullanan Montella, "Geliştirmemiz gereken bir konu varsa topa sahip olduğumuzda oyunumuzu biraz daha akışkan hale getirmemiz gerekiyor. Bu maçta her şeyi mükemmel yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi.



İspanya'da Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, sahaya liderlik için çıkacaklarını söyledi. "Dünya Kupası en büyük hayalimiz" diyen 20 yaşındaki oyuncu, Lamine Yamal karşılaştırmalarına da şöyle cevap verdi: "Yamal ile aynı mevkilerde oynamıyoruz, aynı tarzlarımız da yok. Yamal ile karşılaştırılmam çok doğru olmaz. Anlıyorum aslında. O Barcelona'da ben Real Madrid'de oynuyorum. Ona da en iyisini diliyorum. Çok önemli ve yetenekli bir oyuncu."



A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Montella'nın, İspanya'ya karşı bugün sahaya süreceği 11 merak konusu. Gürcistan maçından yorgun çıkan ilk 11'de 2 ya da 3 değişiklik yapılması bekleniyor. Dizine darbe alan Eren'in yerine Ferdi'nin görev alabileceği kaydedildi. Sağ bekte savunma tarafı Mert'e göre daha ağır basan Zeki'nin oynama durumu bulunuyor. Montella'nın asıl kararsızlığı orta sahada. Santrforsuz oyunu tercih edecek İtalyan hoca, merkezi kalabalık ve güçlü tutmak istiyor. Bu doğrultuda İsmail ve Hakan ikilisine Arda'yı yakın oynatarak R.Madrid'deki gibi merkezde pozisyonlandırmayı düşünüyor. Diğer seçenek ise Orkun'un 11'de Arda ile merkezde ön alanda yer alıp Kerem'in kanat forvet rolünü üstlenmesi olarak duruyor.

FATİH DOĞAN

Futbolda konsantrasyonun ne kadar önemli olduğu Gürcistan maçında yaşanan olayla bir kez daha ortaya çıktı: Barış'ın kırmızı kartı… Futbol öyle bir oyun ki en ufak bir kafa karışıklığı, en küçük konsantrasyon kaybı telafisi zor hatalarla bize karşı karşıya bırakabiliyor. Barış'ın son dönemdeki gelgitleri ister istemez Milli Takım'a da yansıdı. Sonuç olumsuz olmadı ancak 10 kişi kalan Ay-Yıldızlılar'ın 3-0'dan 3-2'ye nasıl geldiğini ve her futbolcunun ve her kulüp yöneticisinin motivasyon konusunu daha da incelemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Konya'daki İspanya maçında Barış yok. Montella zaten santrforsuz oyunu, kendisine bir model olarak benimsemiş. Başarılı sonuçlar geldiği müddetçe de bunu devam ettirecek ama bu kurgu ilk kez İspanya maçında uygun olabilir. Gürcistan deplasmanında yenmek çok önemliydi. Ancak Avrupa'nın şu anda en formda takımı olan İspanya'ya gönül ister ki 2019'da Fransa'ya (2-0 yendik) Konya'da uyguladığımız tarifeyi yapalım. Bunu başaracak güçteyiz. Bunun için daha fazla konsantrasyon, daha kaliteli oyun ve daha sert bir futbola ihtiyaç olabilir. Başarılar Bizim Çocuklar.

Arda büyük yetenek. Geçen sezonun sonlarından bu yana R.Madrid'de devamlı oynamaya başladı. Madrid'de daha geride gibi ama Alonso farklı işler yaptırdı.

Kerem, bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var.

