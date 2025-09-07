Luis de la Fuente: Bu akşam ortaya çıkan sonuç kolay görülebilir

"DALGALANMA YA DA REHAVET GİBİ BİR DURUM OLMAYACAK"

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan De la Fuente, "Futbolda sonuçlar değişken ama bu oyuncu grubunun tavır ve davranışları gayet doğal ve olması gerektiği gibi ayakları gayet yere basıyor. Görevimiz onları yönlendirmek. Zaten dünyanın en iyi oyuncu grubu, bir taraftan da iyi insanlar. Çok önemli işler başaracaklar. Potansiyelleri çok yüksek. Ama hiçbir endişeniz olmasın, bu oyuncu grubunda duygusal anlamda bir dalgalanma ya da rehavet gibi bir durum olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin ve antrenörlerin oyuncu gelişimindeki rolüne işaret eden İspanyol teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada son adımı atan insanlarız. Oyuncular, çok uzun bir süreçten geçiyor. O devamlılıkla buraya geliyor. Çok yüksek potansiyelli oyuncular. Burada iki şeyin kombinasyonu var. Bir tarafta bir model var. Diğer taraftan da o gelişimden, süreklilikten gelen çok yetenekli oyuncular var. Çok önemli işler yapabilecek oyuncular var. Bu ikisinin birleşimi. Bu akşam ortaya çıkan şey, bugünün ürünü değil. Çok uzun bir sürecin sonucu, bir parçası."

"BİR SONUÇ ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YLE İLGİLİ KESİN YARGILARA VARMAMAK LAZIM"

Luis de la Fuente, Türkiye'nin maç içinde gördüğü eksikliklerine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu akşam ortaya çıkan sonuç kolay görülebilir. Birçok şeyi iyi yaptıktan sonra bu sonuç ortaya çıktı. Bunu unutmamak lazım. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Türkiye'nin bazı şeyleri yapmasına müsaade etseydik çok büyük zorluklar çıkarabilirlerdi. Almanya örneğine bakın Almanya çok da beklenmeyen bir mağlubiyet aldı mesela. Bu düzeyde kimse kimseye bir şey hediye etmiyor. Birçok şeyi iyi yaptıktan sonra ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Türkiye çok önemli, büyük bir milli takım. Bir sonuç üzerinden Türkiye'yle ilgili kesin yargılara varmamak lazım. Türkiye'deki birçok oyuncu Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyor. Gerçekten çok iyi bir takım."