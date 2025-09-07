Milliler, Konya’da 3. kez kaybetti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya ile karşılaştı.

İspanyollar 6. dakikada Pedri'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Mikel Merino 22 ve 45+1. dakikalarda skoru artırdı. İlk yarı da bu sonuçla tamamlanırken, konuk ekip 53'te Ferran Torres'in ayağından 4. golü buldu. Merino 58'de kendisinin 3, takımının 5. golüne imza atarken, Pedri 62'de 6. golü kaydetti. Michael Oliver'ın son düdüğüyle Luis de la Fuente'nin öğrencileri sahadan 6-0'lık skorla ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 2015 yılından bugüne 9. kez oynadığı Konya şehrinde 3. mağlubiyetini yaşadı. Milliler daha öncesinde UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı, özel maçta da İtalya'ya karşı kaybetmişti. Türkiye, Konya'da oynadığı diğer maçlarda ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Milliler, 356'sı resmi, 287'si özel olmak üzere oynadığı 643 maçta 241. yenilgisini yaşadı. Bu süreçte millilerin 252 galibiyet, 150 beraberliği bulunuyor.

