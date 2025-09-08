Başkanın aklı İsmail Kartal’da

Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, dün çeşitli programlarda kongre üyeleriyle buluştu. Önce kadın üyelerle bir araya geldi. Büyük merak uyandıran "Yeni teknik direktör" konusunda şunları söyledi:ancak bu sezon çalışmama kararı aldı. 3-4 yabancı ile görüşüyoruz.Niye yabancıda ısrarcı olduğumuzu merak edenler olabilir. Bu seneki kadromuzdan Avrupa beklentisi var.24 saat içinde her şey belli olmuş olacak" dedi.isimlerine son olarakeklendi.Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, dün çeşitli programlarda kongre üyeleriyle buluştu. Önce kadın üyelerle bir araya geldi. Büyük merak uyandıran "Yeni teknik direktör" konusunda şunları söyledi:ancak bu sezon çalışmama kararı aldı. 3-4 yabancı ile görüşüyoruz.Niye yabancıda ısrarcı olduğumuzu merak edenler olabilir. Bu seneki kadromuzdan Avrupa beklentisi var.24 saat içinde her şey belli olmuş olacak" dedi.isimlerine son olarakeklendi.Ali Koç'un "Açık söylüyorum yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail hocadır. Fakat yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" sözleri üzerine akşam katıldığı bir etkinliktesorusunudiye yanıtladı.Ali Koç Mourinho'yu gönderme gerekçesini ise ilk kez açıkladı: "AKimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada.Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz.Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi.şeklindeki soruya, "O daha yakışıklı,daha fit. Ama şunu düşünsünler yeni birmacera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerleyeni yatırımlarla devam etmek mi? Yönetimkurullarına bakıp incelesinler. O büyük yatırımlarıkim daha iyi yapabilir? Bunu bir düşünsünler,Yarın çalışanların ve sporcuların maaşınınasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceleroldu. Uyku haplarıyla tanıştım. Ama sonundabaşardık.yanıtını verdi.Koç bu seneki transferler için şu bilgileri verdi: "Transferler seçim için yapılmadı. Gençleşmek istedik, hızlanmak istedik, futbol zekası daha yüksek futbolcular istedik. Archie Brown enteresan bir transferdi. Havaalanına giderken 2 tane uçak bekliyordu orada. Biz el sıkıştık, her şey bitti. Bir şekilde İtalya'dan rakip takım, Archie'nin şoförü üzerinden çocukla arabada temasa geçti ve araba havaalanı yolundan döndü. Transferi oradan çevirmeyi başardık. Devin Özek'in, Jhon Duran'ı nasıl ikna ettiğine inanamıyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmek için Benfica maçından sonra Portekiz'de kaldık. Sonra iş olmuyor diye döndük. Kerem öyle bir duruş sergiledi ki, sonunda bize transfer oldu. Onu alkışlamanızı istiyorum."Ali Koç başkanlığının ilk dönemiyle ilgili bir itirafta da bulundu: "Aykut hoca Fenerbahçe'yi ikinci yapmıştı. Transfer yapamıyorduk. Sattığımız kadar alabiliyorduk. O dönem Aykut Kocaman'la devam etmeliydik. Ama o günün şartlarına dönenseniz, kupa finalinde Akhisar'a kaybetmiştik. Tıpkı Mourinho'da olduğu gibi insanlar futboldan memnun değildi. Değişim gerekiyordu. Bir sene daha beklemeliydim."F.Bahçe'ninyeni transferi Edson Alvarez, Meksika'nın Japonya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçirdi. 29. dakikada kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen düzelmeyince 32'de kenara alındı.Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Zeki Murat Göle yönetiminde yaptığı idmanda sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson da ilk kez takımla çalıştı. Brezilyalı kaleci, ilk sınavını da Trabzonspor karşısında verecek.