Başkanın aklı İsmail Kartal’da

Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, dün çeşitli programlarda kongre üyeleriyle buluştu. Önce kadın üyelerle bir araya geldi. Büyük merak uyandıran "Yeni teknik direktör" konusunda şunları söyledi: "Spaletti ilk tercihimizde
ancak bu sezon çalışmama kararı aldı. 3-4 yabancı ile görüşüyoruz. Yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı ancak İsmail hoca olsun diyen kadar olmasın diyen de var.
Niye yabancıda ısrarcı olduğumuzu merak edenler olabilir. Bu seneki kadromuzdan Avrupa beklentisi var. Yıldız yönetimi, Avrupalı hocaları ön plana çıkarıyor. Alman ekolüne yöneldik.
24 saat içinde her şey belli olmuş olacak" dedi. Marco Rose, Edin Terzic, Matthias Jaissle ve Roger Schmidt
isimlerine son olarak Alman asıllı İtalyan Domenico Tedesco
eklendi.
NİYE GÖNDERDİNİZ!
Ali Koç'un "Açık söylüyorum yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail hocadır. Fakat yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" sözleri üzerine akşam katıldığı bir etkinlikte "Tekrar getirecektiniz niye gönderdiniz"
sorusunu "Tekrar getirmek gocunulacak bir şey değil. Benim aklımda da göndümde her zaman İsmail Hoca var"
diye yanıtladı.
ÖNE GEÇMEK İÇİN ÇIRPINIYORDUK!
Ali Koç Mourinho'yu gönderme gerekçesini ise ilk kez açıkladı: "Acı bir ayrılık.
Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu.
Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez.
Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz."
MACERA MI, YATIRIMLARIN MEYVESİNİ ALMAK MI!
Koç, "Sadettin Saran da yakışıklı siz de yakışıklısınız, size neden oy versinler"
şeklindeki soruya, "O daha yakışıklı,
daha fit. Ama şunu düşünsünler yeni bir
macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle
yeni yatırımlarla devam etmek mi? Yönetim
kurullarına bakıp incelesinler. O büyük yatırımları
kim daha iyi yapabilir? Bunu bir düşünsünler,
Yarın çalışanların ve sporcuların maaşını
nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceler
oldu. Uyku haplarıyla tanıştım. Ama sonunda
başardık. Fenerbahçe için önemli olan borçsuz olmak değil, mali bağımsızlıktır. Yani istediğini yapma ve istediğin zaman borçlanma lüksüne sahip olmaktır. Ki artık buna sahibiz"
yanıtını verdi.
GENÇLEŞMEK VE HIZLANMAK İSTEDİK
Koç bu seneki transferler için şu bilgileri verdi: "Transferler seçim için yapılmadı. Gençleşmek istedik, hızlanmak istedik, futbol zekası daha yüksek futbolcular istedik. Archie Brown enteresan bir transferdi. Havaalanına giderken 2 tane uçak bekliyordu orada. Biz el sıkıştık, her şey bitti. Bir şekilde İtalya'dan rakip takım, Archie'nin şoförü üzerinden çocukla arabada temasa geçti ve araba havaalanı yolundan döndü. Transferi oradan çevirmeyi başardık. Devin Özek'in, Jhon Duran'ı nasıl ikna ettiğine inanamıyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmek için Benfica maçından sonra Portekiz'de kaldık. Sonra iş olmuyor diye döndük. Kerem öyle bir duruş sergiledi ki, sonunda bize transfer oldu. Onu alkışlamanızı istiyorum."
AYKUT KOCAMAN PİŞMANLIĞI
Ali Koç başkanlığının ilk dönemiyle ilgili bir itirafta da bulundu: "Aykut hoca Fenerbahçe'yi ikinci yapmıştı. Transfer yapamıyorduk. Sattığımız kadar alabiliyorduk. O dönem Aykut Kocaman'la devam etmeliydik. Ama o günün şartlarına dönenseniz, kupa finalinde Akhisar'a kaybetmiştik. Tıpkı Mourinho'da olduğu gibi insanlar futboldan memnun değildi. Değişim gerekiyordu. Bir sene daha beklemeliydim."
ALVAREZ 1 AY YOK
F.Bahçe'nin
yeni transferi Edson Alvarez, Meksika'nın Japonya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçirdi. 29. dakikada kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen düzelmeyince 32'de kenara alındı. Deneyimli oyuncunun, 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 27 yaşındaki Alvarez, kariyerinde sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı.
EDERSON İDMANDA
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Zeki Murat Göle yönetiminde yaptığı idmanda sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson da ilk kez takımla çalıştı. Brezilyalı kaleci, ilk sınavını da Trabzonspor karşısında verecek.