Fenerbahçe’den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Devin Özek, yeni hoca konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bild'e konuşan Devin Özek şu ifadeleri kullandı: "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız.

JHON DURAN AÇIKLAMASI

Birkaç ay önce 75 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a transfer oldu. Onu almak aslında imkansızdı, özellikle de Premier Lig'den teklifler aldığı için. İlk başta reddedildik. Kolombiya'ya onun yanına uçtum. Orada bir hafta geçirdim. Orada bir hafta boyunca ailesini, danışmanlarını ve kendisini ikna etmeye çalıştık ve pes etmedik. Görüşmeler kolay olmadı. Çılgın bir transferdi ama ben ona tamamen inanıyorum!

Kadro planlamasında önemli bir nokta liderlik yapısıydı. Takımda kaptanlık yapmış üç yeni oyuncumuz var. Semedo Wolverhampton'da, Skriniar Inter'de ve Edson Alvarez Meksika milli takımında kaptanlık yaptı. Ayrıca Ederson ile takımda büyük bir karakterimiz var.

"EDERSON ÇOK ŞEY KATACAK"

Ederson, benim için dünyanın en iyi üç kalecisinden biri. Bize katılması çok özel bir şey. Onu transfer etme fırsatı yakaladık ve bunu değerlendirmeliydik çünkü kalede bir değişiklik yapmak istiyorduk. Bize transfer olduğu için gurur duyuyoruz. Ederson, takımımıza çok şey katabilir ve katacaktır. Ayrıca her şeyi kazanmış bir oyuncu. Biz de bu şampiyonluk zihniyetini mutlaka kazanmak istiyorduk."