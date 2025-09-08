Onana son düzlükte

Trabzonspor, Andre Onana'ya kavuşacağı günü iple çekiyor. Yerli kalecilerin yüksek maliyeti nedeniyle ön sıraya yazılan Manchester United'ın dünyaca ünlü file bekçisinin tranferi için el sıkışıldı. İngiliz devinin göndermeye razı olduğu Kamerunlu kaleci için bordo-mavililer, fiyat yükselterek kiralık olarak söz kesti.Durumun olumlu seyrederse Onana, perşembe günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'a imza atacak.Onana'nın, Manchester United ile 2028'e kadar kontratı var.Trabzonspor'da milli ara sonrasındaF.Bahçe ile oynanacakmaçın hazırlıklarıdevam ediyor.TakımınaF.Bahçe'ninetkili olduğubölümleriveoyuncularındurumlarını anlatandeneyimli çalıştırıcı,aynı zamandakendi isteklerininde altını sık sık çizdi.Baskılı bir oyun ilerakibin rahat top kullanmasınıengellemekisteyen Tekke ve kurmayları,orta sahadakioyuncularındantopkaptıklarıanda dikineoynamalarınıve rakibihazırlıksızyakalamalarınıistedi.