Onana son düzlükte

Trabzonspor, Andre Onana'ya kavuşacağı günü iple çekiyor. Yerli kalecilerin yüksek maliyeti nedeniyle ön sıraya yazılan Manchester United'ın dünyaca ünlü file bekçisinin tranferi için el sıkışıldı. İngiliz devinin göndermeye razı olduğu Kamerunlu kaleci için bordo-mavililer, fiyat yükselterek kiralık olarak söz kesti. Son kararın Onana'da olduğu transferde Trabzonspor, 29 yaşındaki eldivenle bugün son bir görüşme yapacak.
Durumun olumlu seyrederse Onana, perşembe günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'a imza atacak. Bordo-mavililer, Manchester United'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. İki takım arasındaki sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmuyor.
Onana'nın, Manchester United ile 2028'e kadar kontratı var.
TEKKE'NİN PLANI HIZ!
Trabzonspor'da milli ara sonrasında
F.Bahçe ile oynanacak
maçın hazırlıkları
devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke, taktik ağırlıklı yaptığı son idmanda oyuncularına rakibin eksiklerini zaman zaman saha içinde idmanı durdurarak gösterdi.
Takımına
F.Bahçe'nin
etkili olduğu
bölümleri
ve
oyuncuların
durumlarını anlatan
deneyimli çalıştırıcı,
aynı zamanda
kendi isteklerinin
de altını sık sık çizdi.
Baskılı bir oyun ile
rakibin rahat top kullanmasını
engellemek
isteyen Tekke ve kurmayları,
orta sahadaki
oyuncularından
top
kaptıkları
anda dikine
oynamalarını
ve rakibi
hazırlıksız
yakalamalarını
istedi.