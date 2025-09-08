Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Onana son düzlükte
Giriş Tarihi: 8.9.2025

Manchester United ile anlaşan Trabzonspor, bugün deneyimli kaleciyle masaya oturarak işi bitirecek

Trabzonspor, Andre Onana'ya kavuşacağı günü iple çekiyor. Yerli kalecilerin yüksek maliyeti nedeniyle ön sıraya yazılan Manchester United'ın dünyaca ünlü file bekçisinin tranferi için el sıkışıldı. İngiliz devinin göndermeye razı olduğu Kamerunlu kaleci için bordo-mavililer, fiyat yükselterek kiralık olarak söz kesti. Son kararın Onana'da olduğu transferde Trabzonspor, 29 yaşındaki eldivenle bugün son bir görüşme yapacak. Durumun olumlu seyrederse Onana, perşembe günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'a imza atacak. Bordo-mavililer, Manchester United'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. İki takım arasındaki sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmuyor. Onana'nın, Manchester United ile 2028'e kadar kontratı var.

TEKKE'NİN PLANI HIZ!
Trabzonspor'da milli ara sonrasında F.Bahçe ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke, taktik ağırlıklı yaptığı son idmanda oyuncularına rakibin eksiklerini zaman zaman saha içinde idmanı durdurarak gösterdi. Takımına F.Bahçe'nin etkili olduğu bölümleri ve oyuncuların durumlarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, aynı zamanda kendi isteklerinin de altını sık sık çizdi. Baskılı bir oyun ile rakibin rahat top kullanmasını engellemek isteyen Tekke ve kurmayları, orta sahadaki oyuncularından top kaptıkları anda dikine oynamalarını ve rakibi hazırlıksız yakalamalarını istedi.

