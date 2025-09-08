Önce coşku 5-0’da ıslık!

A Milli Takım'ın İspanya'ya yenildiğe maça ev sahipliği yapan Konya'da karşılaşma öncesi şehirde ve maç öncesi tribünlerde şölen havası vardı. Tribünler tamamen doldu. Özellikle çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.Karşılaşma öncesi şehirde de müthiş bir hareketlilik vardı. Esnaf bayram etti.maçtaydı. AmaBitiş düdüğü ile takıma tezahüratla moral destek vardı.Konya'da tribünde açılan Filistin'in renklerini taşıdığı için bu ülkeyle özdeşleşen karpuz figürü açıldı. Üzerinde ise "Rafa Kapısı Açılsın" ve "Küresel Sumud Filoları" mesajıyla hem sınır kapısının açılması için hem de İsrail'in zalimliğine karşı Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak ve yardım ulaştırmak için harekete geçen sivil deniz eylemine destek verildi.Grubumuzdaki diğer maçta Gürcistan, evinde Bulgaristan'ı konuk etti. İlk maçta 3-2 yendiğimiz Gürcistan, Bulgaristan maçına iyi başlayan taraf olurken 30'da Kvaratskhelia ağları buldu, 44'te Gagnidze farkı ikiye yükseltti. Maçın final golü ise 65'te Mikautadze'den geldi ve Gürcistan 3 puanla tanıştı. Bulgaristan, İspanya'ya da 3-0 mağlup olmuştu. 2 yenilgi ile sıfır çekti.İspanyol basını milli maçı Barcelona'nın yıldızı Yamal ile Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler üzerinden görüp "Dahilerin savaşı" demişti. Dün 68. dakikada Arda, serbest atış kullanırken Yamal tarafından engellendi. Türk yıldız, iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Hakem ikisini de uyardı.İspanya maçı öncesi takımın kamp yaptığı oteldeMilli stoper, pastasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden yedi.Gürcistan maçını kulübede tamamlayan Kaan Ayhan, kasığındaki sakatlık nedeniyle son anda İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı. Öte yandan Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz da karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.Adıtransferde döneminde G.Saray ile anılan A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önceki akşam katıldığı programda, "Hakan büyük bir G.Saraylı. Gelmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Büyük açıklamalar yaptı. Hakan ile ilgili isteğimiz vardı. Transferin son haftasında kulübümüzün girişimi oldu. Ancak İnter göndermek istemedi. Abartılı bir rakam teklif edilirse olacağını söylediler" açıklamasını yapmıştı. İspanya maçı için Konya'ya gelen Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu,'a şunları söyledi: "Transferi Allah bilir. Hakan şu anda kulübünden memnun, İnter'de devam ediyor.