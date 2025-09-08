Osimhen seferberliği

Galatasaray'ın lige verilen arada korktuğu başına geldi ve yıldızı Victor Osimhen milli takımında sakatlandı. Sol ayak bileğine darbe aldığı Ruanda maçında oyunu terk eden 26 yaşıdaki forvet. dün kadrodan çıkartıldı.Kaval kemiğinde morluk oluşan ve ağrıları alan 26 yaşındaki yıldızın durumu bugün netlik kazanacak. Ligdeki Eyüp maçını kaçıracak Osimhen, Avrupa'daki Frankfurt sınavına yetişmek istiyor. İcardi, 11 için henüz hazır değil. Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz forvete geçecek.Böyle yerde kaldı.Acısı yüzüne yansıdı.Kalkarken bileğini burktu.Bacağını gösterdi.Ayak bileğine buz sarıldı.Galatasaray'da uzun süre sonra sahalara dönen Mauro İcardi, bir taraftarın Instagram üzerinden yaptığı kilo eleştirisine yanıt verdi. Arjantinli yıldız, "77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum, sanırım 14 yaşındaydım.Hater'lara (nefret edenlere) de selam gönderin" açıklamasını yaptı. G.Saray'da bu sezon 3 maçta süre bulan futbolcu, 2 gol kaydetti.Süper Lig'de milli ara sonrasında Eyüpspor ile G.Saray arasında oynanacak mücadele ilk açıklanan fikstürde 14 Eylül Pazar günü olarak duyurulmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 17 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde E.Frankfurt ile deplasmanda oynanacak maç nedeniyle Eyüp sınavının 1 gün geriye alınmasını talep etmişti.