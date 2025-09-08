Savunmaya matador geliyor

Milli maçlar için verilen arada Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile kısa bir kamp dönemi geçirirken diğer yanda ise yönetim takviyeler için harıl harıl çalışıyor.Al-Nassr'da forma giyen ve Athletic Bilbao'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 31 yaşındaki stoper için Beşiktaş devreye girmişti.Suudi Arabistan kulübüyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, pazarlıklarda önemli mesafe kat etti.Oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye olumlu baktığı ve kendisiyle sözleşme görüşmelerinin yapıldığı aktarıldı. Beşiktaş, transferi kısa sürede bitirerek oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor.Fransa doğumlu olan Aymeric Laporte, kariyerine SU Agen takımında başlarken sonrasında Bayonne U19 takımı ile yola devam etti. Ardından İspanya'ya Bilbao kulübüne geçen Laporte, Basconia'da 1 sezon oynadı ve ardından Bilbao'nun yeniden yolunu tuttu. 30 Ocak 2018'de tam 65 milyon Euro'ya Manchester City'ye transfer olan savunmacı, 24 Ağustos 2023'te de 27.5 milyon Euro'ya Al Nassr'a geçti ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam etti. Toplamda 92.5 milyon Euro (4 milyar 471 milyon TL) bonservis ödendi.31Agen/FransaFransa/İspanyaStoperSolAl Nassr15 milyon EuroKariyerinde 40 kez İspanya Milli Takımı forması giyen Laporte, 2 kez de ağları buldu.