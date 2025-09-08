Son dakika haberi: Cengiz Ünder, Beşiktaş’ta!

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.



Cengiz Ünder'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

FENERBAHÇE DE AÇIKLADI

Fenerbahçe'den de transfere dair bir bilgilendirme yapıldı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023'ün yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer etti. 28 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 43 maçta 9 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.