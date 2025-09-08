Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda 2.Eleme Turu eşleşmeleri belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştiriliyor.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

KATILAN TAKIMLAR:

İŞTE EŞLEŞMELER:

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Düzcespor - Pendikspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor

Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor

Galata SK - Beykoz Anadoluspor

Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK

Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediyespor

Karabük İY - Gebzespor

Balıkesirspor - Yalova FK 77

Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor

Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor

Sivasspor - Şiran Yıldız SK

Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor

Amasyaspor FK - 1461 Trabzon FK

Giresunspor - 52 Orduspor FK

24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor

Erbaaspor - Pazarspor

Karaköprü Belediyespor - Bitlis 196 SK

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme maçları; 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.