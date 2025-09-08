Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda 2.Eleme Turu eşleşmeleri belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştiriliyor.
TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
KATILAN TAKIMLAR:
İŞTE EŞLEŞMELER:
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Düzcespor - Pendikspor
Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor
Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor
Galata SK - Beykoz Anadoluspor
Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK
Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediyespor
Karabük İY - Gebzespor
Balıkesirspor - Yalova FK 77
Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor
Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor
Sivasspor - Şiran Yıldız SK
Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor
Amasyaspor FK - 1461 Trabzon FK
Giresunspor - 52 Orduspor FK
24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor
Erbaaspor - Pazarspor
Karaköprü Belediyespor - Bitlis 196 SK
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme maçları; 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.