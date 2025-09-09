Cengiz Ünder: "Bir an önce sahada olmak istiyorum"

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Cengiz Ünder, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transfer olduğu için çok gururlu olduğunu belirten Cengiz, "Bu forma altında olduğum için çok mutluyum. Bir an önce sahada olmak istiyorum. Bu formayı giymek çok özel bir duygu. Daha önce yurt dışında oynarken Beşiktaş taraftarı ile ilgili çok fazla söylemlerim oldu." ifadelerini kullandı.

Transfer dolayısıyla heyecanlı olduğunu aktaran Cengiz, "Beşiktaş, çok sevdiğim özel bir kulüp. Çok heyecanlıyım. Umarım en iyi performansımı burada sergileyebilirim. Bu forma altında bunu yapacağıma yürekten inanıyorum. Umarım her şey çok güzel olur." diye konuştu.