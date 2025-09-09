Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu sahaya indi!

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHAYA İNDİ

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan öncesinde tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, 10 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.