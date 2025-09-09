Montella’ya güvenoyu!

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde Konya'da İspanya'ya karşı tarihi bir yenilgi alırken 6-0'lık skor, tartışmaları da beraberinde getirdi. "Sorumluluk bana ait" diyen teknik direktör Vincenzo Montella'ya ağır eleştiriler gelirken 51 yaşındaki çalıştırıcının kadro tercihi, değişiklikleri ve planlaması sosyal medyada yerden yere vuruldu. Yoğun eleştiri altında olan Montella ile ilgili TFF ise durumu "Yol kazası" olarak değerlendiriyor. Gelecek ay oynanacak Bulgaristan ve Gürcistan maçları öncesinde İtalyan teknik adama güvenmeye devam eden TFF, herhangi bir değişiklik gibi durumu gündeminde bulundurmuyor.

'ENDİŞEM YOK'

VINCENZO Montella'ya Şenol Güneş'in 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası istifası da soruldu. Deneyimli çalıştırıcı, istifa gibi bir düşüncesi olmadığının altını çizerken görevi ile ilgili bir endişe duymadığını ve Ekim ayındaki maçlarla grup ikinciliğini garantilemek istediklerini söyledi