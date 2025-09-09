Nottingham Forest’ta Ange Postecoglou dönemi

Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ange Postecoglou oturdu.

Kulübün açıklamasında, 60 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Postecoglou ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Postecoglou, daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos, Celtic ve son olarak Tottenham'ı çalıştırdı.

Brisbane Roar, Yokohama F. Marinos ve Celtic'te lig zaferleri yaşayan tecrübeli teknik direktör, Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Nottingham Forest, bu sezon 3 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.