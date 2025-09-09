Trabzonspor’da Danylo Sikan için karar çıktı!

Trabzonspor, geçen sezonun ara transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Danylo Sikan'ı renklerine bağlamıştı.
Ukraynalı golcü için ayrılık ihtimali beliriren, Belçika'dan da talip çıktı. Anderlecht'in bordo-mavili ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Ukraynalı golcü için kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.
KARAR VERİLDİ
Buna karşın Trabzonspor yönetiminin Danylo Sikan'ı bonservisiyle göndermek istediği kaydedildi.
Sikan, Karadeniz deviyle 22 maça çıktı ve 3 gol atıp 2 asist kaydetti.