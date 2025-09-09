Trabzonspor’da Danylo Sikan için karar çıktı!

Trabzonspor, geçen sezonun ara transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Danylo Sikan'ı renklerine bağlamıştı.

Ukraynalı golcü için ayrılık ihtimali beliriren, Belçika'dan da talip çıktı. Anderlecht'in bordo-mavili ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Ukraynalı golcü için kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.