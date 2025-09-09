Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Danylo Sikan için karar çıktı!
Giriş Tarihi: 9.9.2025 09:48

Trabzonspor'da Danylo Sikan için karar çıktı!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı genç golcü Danylo Sikan için karar verildi.

Trabzonspor’da Danylo Sikan için karar çıktı!

Trabzonspor, geçen sezonun ara transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Danylo Sikan'ı renklerine bağlamıştı.

Ukraynalı golcü için ayrılık ihtimali beliriren, Belçika'dan da talip çıktı. Anderlecht'in bordo-mavili ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Ukraynalı golcü için kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı.

KARAR VERİLDİ

Buna karşın Trabzonspor yönetiminin Danylo Sikan'ı bonservisiyle göndermek istediği kaydedildi.

Sikan, Karadeniz deviyle 22 maça çıktı ve 3 gol atıp 2 asist kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Danylo Sikan için karar çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz