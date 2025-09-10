Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta 2000’li yıllarda 23 farklı teknik adam çalıştı!

Galatasaray'da 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adam görev yaptı

Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde son 3 yılda üst üste gelen şampiyonlukların da etkisiyle istikrarlı bir çizgi gösterse de sarı-kırmızılı kulüp, 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adamla 22 farklı dönemde çalıştı.

Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Teknik direktör Göreve başlama Görev bitişi Görev süresi Okan Buruk 1.07.2022 1160 gün Domenec Torrent 14.01.2022 30.06.2022 167 gün Fatih Terim 4. dönemi 22.12.2017 10.01.2022 1480 gün Igor Tudor 15.02.2017 18.12.2017 306 gün Jan Olde Riekerink 16.03.2016 14.02.2017 335 gün Mustafa Denizli 26.11.2015 1.03.2016 96 gün Hamza Hamzaoğlu 1.12.2014 19.11.2015 353 gün Cesare Prandelli 8.07.2014 28.11.2014 143 gün Roberto Mancini 30.09.2013 30.06.2014 273 gün Fatih Terim 3. dönemi 14.07.2011 25.09.2013 804 gün Bülent Ünder 29.03.2011 30.06.2011 93 gün Gheorghe Hagi 2. dönem 21.10.2010 24.03.2011 154 gün Frank Rijkaard 1.07.2009 20.10.2010 476 gün Bülent Korkmaz 25.02.2009 30.06.2009 125 gün Michael Skibbe 5.08.2008 26.02.2009 205 gün Cevat Güler 8.04.2008 30.06.2008 83 gün Karl-Heinz Feldkamp 8.08.2007 8.04.2008 244 gün Eric Gerets 1.07.2005 30.06.2007 729 gün Gheorghe Hagi 22.03.2004 30.06.2005 465 gün Fatih Terim 2. dönemi 31.07.2002 24.03.2004 602 gün Mircea Lucescu 1.07.2000 30.06.2002 729 gün Fatih Terim 1.07.1996 30.06.2000 1460 gün

- Liverpool, 133 yılda daha az teknik direktörle çalıştı

İstanbul'un 3 büyük kulübü ile Avrupa'nın büyük kulüpleri kıyaslandığında teknik direktör istikrarındaki fark dikkati çekiyor.

Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kuruluşundan beri 21 farklı teknik direktör görev yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sadece 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

1892'de kurulan İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, 133 yılda sadece 21 farklı teknik adamı 23 kez çalıştırarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

İngiliz kulübü, 2000'li yıllarda ise sadece 7 teknik adamla çalıştı.

Liverpool'un 1892'den beri 133 yıldaki teknik direktörleri şunlar: