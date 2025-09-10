Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta 2000'li yıllarda 23 farklı teknik adam çalıştı!
Giriş Tarihi: 10.9.2025 11:58 Son Güncelleme: 10.9.2025 12:08

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta 2000'li yıllarda 23 farklı teknik adam çalıştı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktör istikrarı sağlanamazken 2000'li yıllarda her iki kulüp, 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda geçici süreyle görev yapan antrenörler dışında 23'er farklı teknik adamı göreve getirdi.

İki takımın 2000'li yıllarda sözleşme imzaladığı teknik direktörler dışında Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, teknik adam değişimi sırasında 3 farklı kısa dönemde geçici olarak takımı çalıştırırken Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici olarak takımın başına geçti.

Her iki kulüpte teknik direktör değişimleri arasında geçici bir süre takımı çalıştıran antrenörlerin süreleri de düşüldüğünde 2000'li yıllarda yaklaşık olarak ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi.

Sarı-lacivertlilerin 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Teknik direktör Göreve başlama Görev bitişi Görev süresi
Domenico Tedesco 9 Eylül 2025 ---- ----
Jose Mourinho
1.07.2024 29.08.2025 424 gün
İsmail Kartal
3. dönem
3.07.2023 30.06.2024 363 gün
Jorge Jesus
1.07.2022 30.07.2023 364 gün
İsmail Kartal
2. dönem
13.01.2022 30.06.2022 168 gün
Vitor Pereira
2. dönem
2.07.2021 20.12.2021 171 gün
Emre Belözoğlu
25.03.2021 30.06.2021 97 gün
Erol Bulut
30.07.2020 25.03.2021 238 gün
Tahir Karapınar
9.06.2020 3.08.2020 55 gün
Ersun Yanal
14.12.2018 4.03.2020 446 gün
Erwin Koeman
28.10.2018 14.12.2018 47 gün
Phillip Cocu
20.07.2018 28.10.2018 100 gün
Aykut Kocaman
2. dönem
1.07.2017 9.07.2018 373 gün
Dick Advocaat
17.08.2016 30.06.2017 317 gün
Vitor Pereira
1.07.2015 15.08.2016 411 gün
İsmail Kartal
18.08.2014 30.06.2015 316 gün
Ersun Yanal
24.07.2013 9.08.2014 381 gün
Aykut Kocaman 9.07.2010 30.06.2013 1087 gün
Christoph Daum
2. dönem
1.07.2009 8.07.2010 372 gün
Luis Aragones
1.07.2008 30.06.2009 364 gün
Zico
4.07.2006 30.06.2008 727 gün
Christoph Daum
1.07.2003 14.07.2006 1109 gün
Tamer Güney
10.04.2003 30.06.2003 81 gün
Oğuz Çetin
11.12.2002 6.04.2003 116 gün
Werner Lorant
3.01.2002 9.12.2002 340 gün
Mustafa Denizli
7.08.2000 8.01.2002 519 gün
Turhan Sofuoğlu
12.01.2000 30.06.2000 170 gün
Zdenek Zeman 12.10.1999 12.01.2000 92 gün

Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle çalıştı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalıştı.

Beşiktaş'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şunlar:

Teknik direktör Göreve başlama Görev bitişi Görev süresi
Sergen Yalçın
2. dönem
30.08.2025 ... ...
Ole Gunnar Solskjaer
19.01.2025 28.08.2025 221 gün
Giovanni van Bronckhorst
1.07.2024 30.11.2024 152 gün
Fernando Santos
9.01.2024 13.04.2024 95 gün
Rıza Çalımbay
2. dönemi
10.11.2023 21.12.2023 41 gün
Burak Yılmaz
6.10.2023 10.11.2023 35 gün
Şenol Güneş
2. dönemi
28.10.2022 6.10.2023 343 gün
Valerien Ismail
25.03.2022 26.10.2022 215 gün
Önder Karaveli
9.12.2021 25.03.2022 106 gün
Sergen Yalçın
29.01.2020 9.12.2021 680 gün
Abdullah Avcı
3.07.2019 29.12.2020 210 gün
Şenol Güneş
1.07.2015 30.06. 2019 1460 gün
Slaven Bilic
1.07.2013 30.06. 2015 729 gün
Samet Aybaba
1.07.2012 30.06.2013 364 gün
Tayfur Havutçu
2. dönem
4.04.2012 30.06. 2012 87 gün
Carlos Carvalhal
2.08.2011 2.04.2012 244 gün
Tayfur Havutçu
17.03.2011 30.06.2011 105 gün
Bernd Schuster
1.07.2010 15.03.2011 257 gün
Mustafa Denizli
9.10.2008 30.06.2010 629 gün
Ertuğrul Sağlam
6.07.2007 14.10.2008 466 gün
Jean Tigana
1.11.2005 15.05.2007 560 gün
Rıza Çalımbay
28.01.2005 31.10.2005 276 gün
Vicente del Bosque
1.07.2004 27.01.2005 210 gün
Mircea Lucescu
1.07.2002 1.05.2004 670 gün
Christoph Daum
7.03.2001 30.06.2002 480 gün
Nevio Scala
1.07.2000 6.03.2001 248 gün
Hans-Peter Briegel
16.09.1999 30.06.2000 288 gün

Galatasaray'da 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adam görev yaptı

Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde son 3 yılda üst üste gelen şampiyonlukların da etkisiyle istikrarlı bir çizgi gösterse de sarı-kırmızılı kulüp, 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adamla 22 farklı dönemde çalıştı.

Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Teknik direktör Göreve başlama Görev bitişi Görev süresi
Okan Buruk
1.07.2022 1160 gün
Domenec Torrent
14.01.2022 30.06.2022 167 gün
Fatih Terim
4. dönemi
22.12.2017 10.01.2022 1480 gün
Igor Tudor
15.02.2017 18.12.2017 306 gün
Jan Olde Riekerink
16.03.2016 14.02.2017 335 gün
Mustafa Denizli
26.11.2015 1.03.2016 96 gün
Hamza Hamzaoğlu
1.12.2014 19.11.2015 353 gün
Cesare Prandelli
8.07.2014 28.11.2014 143 gün
Roberto Mancini
30.09.2013 30.06.2014 273 gün
Fatih Terim
3. dönemi
14.07.2011 25.09.2013 804 gün
Bülent Ünder
29.03.2011 30.06.2011 93 gün
Gheorghe Hagi
2. dönem
21.10.2010 24.03.2011 154 gün
Frank Rijkaard
1.07.2009 20.10.2010 476 gün
Bülent Korkmaz
25.02.2009 30.06.2009 125 gün
Michael Skibbe
5.08.2008 26.02.2009 205 gün
Cevat Güler
8.04.2008 30.06.2008 83 gün
Karl-Heinz Feldkamp
8.08.2007 8.04.2008 244 gün
Eric Gerets
1.07.2005 30.06.2007 729 gün
Gheorghe Hagi
22.03.2004 30.06.2005 465 gün
Fatih Terim
2. dönemi
31.07.2002 24.03.2004 602 gün
Mircea Lucescu
1.07.2000 30.06.2002 729 gün
Fatih Terim
1.07.1996 30.06.2000 1460 gün

- Liverpool, 133 yılda daha az teknik direktörle çalıştı

İstanbul'un 3 büyük kulübü ile Avrupa'nın büyük kulüpleri kıyaslandığında teknik direktör istikrarındaki fark dikkati çekiyor.

Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kuruluşundan beri 21 farklı teknik direktör görev yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sadece 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

1892'de kurulan İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, 133 yılda sadece 21 farklı teknik adamı 23 kez çalıştırarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

İngiliz kulübü, 2000'li yıllarda ise sadece 7 teknik adamla çalıştı.

Liverpool'un 1892'den beri 133 yıldaki teknik direktörleri şunlar:

Teknik direktör Göreve başlama Görev bitişi Görev süresi
Arne Slot
01.07.2024 ... ...
Jürgen Klopp
08.10.2015 30.06.2024 3188 gün
Brendan Rodgers
01.07.2012 04.10.2015 1190 gün
Kenny Dalglish
2. dönemi
08.01.2011 16.05.2012 494 gün
Roy Hodgson
01.07.2010 07.01.2011 190 gün
Rafael Benitez
01.07.2004 30.06.2010 2190 gün
Gerard Houllier
12.11.1998 30.06.2004 2057 gün
Roy Evans
28.01.1994 11.11.1998 1748 gün
Graeme Souness
16.04.1991 28.01.1994 1018 gün
Ronnie Moran
22.02.1991 15.04.1991 52 gün
Kenny Dalglish
01.07.1985 22.02.1991 2062 gün
Joe Fagan
01.07.1983 29.05.1985 698 gün
Bob Paisley
26.07.1974 30.06.1983 3261 gün
Bill Shankly
14.12.1959 12.07.1974 5324 gün
Phil Taylor
05.05.1956 17.11.1959 1291 gün
Don Welsh
05.03.1951 04.05.1956 1887 gün
George Kay
06.08.1936 30.01.1951 5290 gün
George Patterson
2. dönemi
07.03.1928 06.08.1936 3074 gün
Matt McQueen
13.02.1923 15.02.1928 1828 gün
David Ashworth
17.12.1919 29.12.1922 1108 gün
George Patterson
14.09.1918 17.12.1919 459 gün
Tom Watson 17.08.1896 06.05.1915 6835 gün
John McKenna
15.03.1892 16.08.1896 1614 gün
