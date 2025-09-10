Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu! İşte o isimler…

Prof.Dr Niyazi Eniseler (Atletik Performans Departman Sorumlusu)

Beşiktaş'ın teknik ekibine futbol biliminin en önemli isimlerinden biri dahil oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde uzun yıllardır akademisyenlik yapan Prof. Dr. Niyazi Eniseler, futbolun antrenman bilimi alanında Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından biri olarak tanınıyor.

Atletik performans antrenörlüğü sertifikasına sahip Eniseler, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde düzenlenen UEFA A ve Pro Lisans kurslarında eğitmenlik yaparak Türk futboluna çok sayıda antrenör kazandırdı.

Akademik alanda 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası yayına imza atan Prof. Dr. Eniseler, "Bilimin Işığında Futbol Antrenmanı" (2010), "Bilimin Işığında Sınırlı Alan Oyunları" (2018) ve "Çocuk ve Gençlerde Futbol Antrenmanı" (2009) adlı kitaplarıyla futbol antrenman bilimine önemli katkılar sundu.

Profesyonel antrenörlük kariyerinde ise uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. 1987'de Bergamaspor'da başlayan antrenörlük serüveni; Alaşehirspor, Soma Linyitspor, Denizlispor, Ankaragücü ve Vestel Manisaspor gibi kulüplerde devam etti. Süper Lig'de Fenerbahçe (2013–2014 ve 2018–2020), Antalyaspor (2021–2022, 2024) ve Alanyaspor'da (2023) görev yaptı. 2013–2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunun teknik ekibinde yer aldı.

Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Beşiktaş teknik ekibinde bilimsel yaklaşımı, akademik birikimi ve saha tecrübesiyle önemli bir rol üstlenecek.

Dr Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)

Beşiktaş'ın teknik ekibine genç yaşına rağmen akademik çalışmaları ve Süper Lig deneyimiyle öne çıkan Dr. Emre Gürbüz katıldı. Gürbüz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora yaptı ve yüksek lisans eğitiminin bir bölümünü Manchester'da tamamladı.

Atletik performans antrenörlüğü sertifikasına sahip olan Gürbüz, ayrıca University of Toronto ve University of Florida gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden spor bilimi ve genç sporcu eğitimi üzerine programlar tamamladı. Futbolun antrenman bilimi alanında 10'dan fazla ulusal ve uluslararası yayına sahip olan Gürbüz, 2023 yılında yayımlanan "Core ve Egzersiz Anatomisi" kitabıyla da spor literatürüne katkı sundu.

Profesyonel kariyerinde Karşıyaka, Manisaspor, Zonguldakspor ve Elazığspor'da performans antrenörü olarak görev alan Gürbüz; Süper Lig'de ise İstanbul Başakşehir ve Antalyaspor'da performans ekibinde yer aldı.

Dr. Emre Gürbüz, İngiltere Premier Lig'in resmi iş ortaklarından olan Rezzil şirketinde spor bilimleri araştırmacısı olarak da görev almıştır. Bu pozisyonda, spor bilimleri alanındaki yenilikçi araştırmalar ve uygulamalar üzerinde çalışarak, futbolun atletik performans analizine katkıda bulunmuştur. İngiltere'deki deneyimi, futbolcuların gelişimine yönelik bilimsel verilerin saha uygulamalarıyla entegrasyonunda önemli bir rol oynamıştır.

Bilimsel altyapısını saha deneyimiyle birleştiren Dr. Emre Gürbüz, Beşiktaş'ta oyuncuların fiziksel performanslarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir başarı için teknik ekibin önemli bir parçası olacak.