Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu! İşte o isimler…

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti. Deneyimli teknik adamın ekibi belli oldu. İşte o isimler...
Murat Kaytaz (1.Yardımcı Antrenör)
Çanakkale 18 Mart üniversitesi Antrenörlük bölümü mezunu olan Murat Kaytaz, kariyerine Çanakkale Dardanelspor'da başlamıştır. bu takımda altyapı kategorilerinde görev aldıktan sonra A takım düzeyinde de Tamer Tuna'nın yardımcı antrenörü olarak 3.lig şampiyonluğu yaşamıştır. Uefa A lisans sahibi olan Murat Kaytaz Sergen Yalçın ile birlikte yolculuğuna 2013 yılında Gaziantepspor ile başladı. Daha sonrasında sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da birlikte görev aldı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yaşadığı lig ve kupa şampiyonluğunda teknik heyette önemli bir rol üstlendi. Son olarak Antalyaspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan Kaytaz bu sezon itibariyle takımımızda 1.yardımcı antrenör olarak görev yapacaktır. Sergen Yalçın ile başladığı yolculukta yardımcı antrenör ve analist görevlerinde bulunan Kaytaz 12 yıldır Sergen Yalçın'ın ekibinde değişmeyen tek isim olmuştur.
Ozan Köprülü (2.Yardımcı Antrenör)
Uzun yıllardır Türk futbolunda farklı görevlerde bulunan Ozan Köprülü, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak göreve başladı.
Futbolculuk geçmişinin ardından antrenörlük kariyerine yönelen Köprülü, Beşiktaş'ta özellikle genç oyuncuların gelişimi ve modern antrenman metotları üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Çeşitli liglerde edindiği saha tecrübesini Beşiktaş'ın başarısı için sahaya yansıtacak olan Köprülü, yeni görevinde teknik ekibin önemli bir parçası olacak. Sergen Yalçın ile Beşiktaş döneminde de teknik ekipte olup şampiyonluk yaşayan Köprülü daha sonraki süreçte Antalyaspor'da yine hocanın ekibinde yer almıştı.
Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet, Ozan Köprülü'nün katılımıyla birlikte takımın hem antrenman verimliliğini hem de genç oyuncuların A takıma kazandırılması yönünde daha önceki yıllarda Ersin, Rıdvan, Kartal, Emirhan ve birçok altyapı futbolcusunda olduğu gibi çalışmalar yapması bekleniyor.
Prof.Dr Niyazi Eniseler (Atletik Performans Departman Sorumlusu)
Beşiktaş'ın teknik ekibine futbol biliminin en önemli isimlerinden biri dahil oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde uzun yıllardır akademisyenlik yapan Prof. Dr. Niyazi Eniseler, futbolun antrenman bilimi alanında Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından biri olarak tanınıyor.
Atletik performans antrenörlüğü sertifikasına sahip Eniseler, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde düzenlenen UEFA A ve Pro Lisans kurslarında eğitmenlik yaparak Türk futboluna çok sayıda antrenör kazandırdı.
Akademik alanda 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası yayına imza atan Prof. Dr. Eniseler, "Bilimin Işığında Futbol Antrenmanı" (2010), "Bilimin Işığında Sınırlı Alan Oyunları" (2018) ve "Çocuk ve Gençlerde Futbol Antrenmanı" (2009) adlı kitaplarıyla futbol antrenman bilimine önemli katkılar sundu.
Profesyonel antrenörlük kariyerinde ise uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. 1987'de Bergamaspor'da başlayan antrenörlük serüveni; Alaşehirspor, Soma Linyitspor, Denizlispor, Ankaragücü ve Vestel Manisaspor gibi kulüplerde devam etti. Süper Lig'de Fenerbahçe (2013–2014 ve 2018–2020), Antalyaspor (2021–2022, 2024) ve Alanyaspor'da (2023) görev yaptı. 2013–2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunun teknik ekibinde yer aldı.
Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Beşiktaş teknik ekibinde bilimsel yaklaşımı, akademik birikimi ve saha tecrübesiyle önemli bir rol üstlenecek.
Dr Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)
Beşiktaş'ın teknik ekibine genç yaşına rağmen akademik çalışmaları ve Süper Lig deneyimiyle öne çıkan Dr. Emre Gürbüz katıldı. Gürbüz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora yaptı ve yüksek lisans eğitiminin bir bölümünü Manchester'da tamamladı.
Atletik performans antrenörlüğü sertifikasına sahip olan Gürbüz, ayrıca University of Toronto ve University of Florida gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden spor bilimi ve genç sporcu eğitimi üzerine programlar tamamladı. Futbolun antrenman bilimi alanında 10'dan fazla ulusal ve uluslararası yayına sahip olan Gürbüz, 2023 yılında yayımlanan "Core ve Egzersiz Anatomisi" kitabıyla da spor literatürüne katkı sundu.
Profesyonel kariyerinde Karşıyaka, Manisaspor, Zonguldakspor ve Elazığspor'da performans antrenörü olarak görev alan Gürbüz; Süper Lig'de ise İstanbul Başakşehir ve Antalyaspor'da performans ekibinde yer aldı.
Dr. Emre Gürbüz, İngiltere Premier Lig'in resmi iş ortaklarından olan Rezzil şirketinde spor bilimleri araştırmacısı olarak da görev almıştır. Bu pozisyonda, spor bilimleri alanındaki yenilikçi araştırmalar ve uygulamalar üzerinde çalışarak, futbolun atletik performans analizine katkıda bulunmuştur. İngiltere'deki deneyimi, futbolcuların gelişimine yönelik bilimsel verilerin saha uygulamalarıyla entegrasyonunda önemli bir rol oynamıştır.
Bilimsel altyapısını saha deneyimiyle birleştiren Dr. Emre Gürbüz, Beşiktaş'ta oyuncuların fiziksel performanslarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir başarı için teknik ekibin önemli bir parçası olacak.
Doç. Dr. Barış Gürol (Atletik Performans Antrenörü GPS Sorumlusu)
Beşiktaş JK Futbol A Takımı teknik ekibinde Atletik Performans Antrenörü olarak görev yapan Doç. Dr. Barış Gürol, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir. Aynı zamanda üniversitenin Performans Laboratuvarı sorumlu öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında doktora unvanına sahip olan Gürol'un 20'nin üzerinde ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır. Ayrıca alanıyla ilgili kitap ve proje çalışmaları da mevcuttur.
Kariyerinde Eskişehirspor, Adana Demirspor, Akhisarspor ve Erzurumspor gibi kulüplerde Atletik Performans Antrenörü olarak görev almıştır. Sporcu performansı, GPS sistemi ile antrenman yükü monitörizasyonu, futbola özgü performans testleri ve kuvvet antrenmanı çalışma alanları arasında yer almaktadır.
Uğur Güler – (Sakatlıktan Dönüş Antrenörü)
Beşiktaş JK Futbol A Takımı teknik ekibinde Atletik Performans Antrenörü olarak görev yapan Uğur Güler, Marmara Üniversitesi Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Futbol Antrenörlüğü Bölümü mezunu olan Güler, UEFA A Lisansına sahip olup TFF tarafından da Atletik Performans Uzmanı olarak sertifikalandırılmıştır.
Kariyerinde Galatasaray, Revan Bakü ve Kasımpaşa gibi kulüplerde Atletik Performans Antrenörü olarak görev yapan Güler, sakatlık sonrası sahaya dönüş antrenman planlaması, fiziksel test ve ölçümler, GPS verileri ile antrenman yükü takibi ve sporcu monitörizasyonu, sakatlık önleyici antrenmanlar ile bireysel antrenman uygulamaları konularında uzmanlaşmıştır.
Tarık Yiğit Egeli (1.Analist)
Tarık Yiğit Egeli, ABD, İspanya, Kuzey Makedonya ve Türkiye'de görev alarak futbolun farklı kültürlerini deneyimledi. PSG Academy Houston'da baş antrenörlük, San Diego City FC'de (UPSL) teknik direktörlük ve Artvin Hopaspor, SD Ibiza, Gostivar FK, Kırklarelispor gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük ve maç & performans analizi antrenörlüğü yaptı. Ayrıca Nashville United Soccer Academy'de de performans antrenörlüğü görevinde bulundu.
Eğitim tarafında da donanımlı bir isim olan Egeli; FC Barcelona Innovation HUB'da "Profesyonel Futbol Taktik Analisti" diploması aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanı sıra İngiltere, İskoçya ve ABD futbol federasyonlarının çeşitli sertifika programlarına katıldı. Performans analizi, scouting, sporcu gelişimi, iletişim becerileri ve spor yönetimi konularında geniş bir eğitim altyapısına sahip. İngilizce,İspanyolca ve Portekizce bilen Egeli, Sergen Yalçın'ın teknik yapılanmasında kulübün antrenman ve maç performans analizi süreçlerinde aktif rol alacak.
Caner Batuhan Koç (2.Analist)
Caner Batuhan Koç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Antrenörlük bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra Amatör takımlarda takım ve çeşitli alt yapı kategorilerinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Ardından 2021 yılında Beşiktaş Akademisi U19 takımında Maç ve Performans Analisti olarak göreve başladı. 2024 yılına kadar U19 takımında bu göreve devam ederken bazı dönemlerde Profesyonel takımımızda da görev aldı. 2024 yılı itibariyle Profesyonel takımımızda Maç ve Performans Analisti olarak görevine devam etmektedir.
Muhammed Nuri Püren (3.Analist)
Beşiktaş JK Futbol A Takımı teknik ekibinde Maç ve Performans Analisti olarak görev yapan Muhammet Nuri Püren, rakip analizi ve performans verilerinin değerlendirilmesinden sorumludur.
Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimine devam eden Püren, PFSA Rakip Analizi ve TFF Grassroots Gönüllü Liderlik sertifikalarına sahiptir.
Püren'in uzmanlık alanları arasında maç ve performans analizi ile scouting çalışmaları yer almaktadır
Erol Ayçiçek (1.Kaleci Antrenörü)
Beşiktaş JK Futbol A Takımı teknik ekibinde Erol Ayçiçek katılmıştır. Ayçiçek kalecilerin gelişimi ve saha içi performanslarını artırmakla sorumludur.
Ayçiçek, futbola 1986 yılında Beşiktaş altyapısında başlamış ve 1995 yılına kadar kulübün tüm kademelerinde forma giymiştir. Genç millî takımlarda da görev alan Ayçiçek, 1995 yılında Karabükspor'a transfer olmuş ve sırasıyla Tokatspor, Fethiyespor, Tarsus İdman Yurdu, Gaziosmanpaşa, Darıca Gençlerbirliği, Ofspor ve İzmirspor'da profesyonel olarak futbol oynamıştır.
Antrenörlük kariyerinde Silivrispor'da 2 yıl, Kasımpaşa'da 8 yıl, Fethiyespor, Karşıyaka, Elazığ ve Tuzlaspor'da görev yapan Ayçiçek, faal olarak 13 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmaktadır.
Hakan Çalışkan – 2. Kaleci Antrenörü
Beşiktaş Futbol Takımı teknik ekibinde Kaleci Antrenörü olarak görev yapan Hakan Çalışkan, futbolculuk kariyerine 1990 yılında Beşiktaş özkaynak düzeninde başlamış, 1994–1999 yılları arasında Beşiktaş Futbol A Takımı kadrosunda yer almıştır. Profesyonel futbolculuk kariyerinde 12 yıl forma giymiştir.
Futbolu bıraktıktan sonra 2011 yılında Beşiktaş özkaynak düzeninde kaleci antrenörlüğüne başlayan Çalışkan, beş yıllık özkaynak deneyiminin ardından 2016 yılından itibaren Beşiktaş Futbol A Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görevini sürdürmektedir.
Kariyerinde Elde Ettiği Başarılar
•2 Süper Lig Şampiyonluğu
•2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu
•2 Süper Kupa Şampiyonluğu
