Sivasspor, Yusuf Cihat Çelik’i transfer etti

Giriş Tarihi: 10.9.2025 18:49

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, son olarak Kocaelispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Yusuf Cihat Çelik'in, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Yusuf Cihat Çelik'e kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Hollanda'nın Oss kentinde 2 Ocak 1996'da dünyaya gelen Yusuf Cihat Çelik, futbola NEC altyapısında başladı. Ardından FC Oss, Gaziantep FK, Celik Zenica, TOP Oss, İstanbulspor, Akhisarspor formasını giyen sporcu son olarak Kocaelispor'da görev yaptı.

