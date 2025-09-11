Kasımpaşa’da Loret Sadiku ile yollar ayrıldı!

Kasımpaşa, Kosovalı futbolcusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Kasımpaşamızın formasını terleten Loret Sadiku ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Emekleri ve katkıları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kosovalı oyuncu, Türkiye'de Kasımpaşa'nın yanı sıra Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor formalarını da giymişti. 34 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'da 170 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.