Pendikspor, Hamza Akman’ı kadrosuna kattı!

Giriş Tarihi: 11.9.2025 14:49

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Eyüpspor'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Hamza Akman'ı kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Hamza Akman, kiralık olarak Trendyol 1.Lig ekiplerinden Pendikspor'a katıldı.

Pendikspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hamza Akman! Pendikspor'umuz, Eyüpspor'dan Hamza Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Hamza" denildi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu daha sonra Danimarka ekibi Sönderjyske'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci transfer döneminde Eyüpspor'a katılan Hamza Akman, burada 10 karşılaşmada görev aldı.

