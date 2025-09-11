Serdar Dursun, Kocaelispor’da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, İran ekibi Persepolis FC ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Şehre gelen Serdar Dursun, Körfez Burunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Körfez temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar. Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli santrafor Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terletmişti.