Ada’dan Silva çıktı

Kartal, Nottingham Forest'tan Jota Silva ile Ipswich Town'dan Jaden Philogene için dün hareketli saatler yaşadı. İlk sıraya İngiliz oyuncu Philogene'i koyan Beşiktaş, diğer yandan Portekizli Silva için Nottingham ile pazarlık halindeydi. Bu iki isim için yapılan girişimlerde Jaden Philogene teklifi reddedilen siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Silva'yı noktaladı ve sol kanat transferini kapattı.

OPSİYONLU KİRALANDI

Geçen yaz Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından 7 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer olan tecrübeli oyuncu için Ada ekibi ile satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yapıldı. Beşiktaş sezon sonunda isterse 17 milyon Euro'ya opsiyonu kullanabilecek. Deneyimli futbolcu bu sabah İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'a imza atacak.



KİMDİR?

Futbola ülkesinin Sousense takımında başlayan Jota, kariyer basamaklarını hızlı tırmandı. 2022'de transfer olduğu Vitoria'da iki sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekip Ada'nın yolunu tuttu. Geçen sezon Nottingham Forest forması altında 38 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 196 maça çıkan ve 44 gol, 23 asist kaydeden oyuncu sağ kanat, sol kanat ve santrfor ağırlıklı oynadı. Ayrıca 2 kez Portekiz Milli Takımı forması terletti.



JOAO MARİO KOMŞU'YA GİTTİ

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Joao Mario, Yunanistan'ın AEK takımına kiralık olarak transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu için kulüpler anlaşma sağladı. Yunan ekibi Beşiktaş'a 2 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Öte yandan Jonas Svensson için de ayrılık ihtimali gündemde. İstanbul'dan gitmek istemeyen Norveçli futbolcuya Süper Lig'den bazı kulüplerin ilgisinin bulunduğu öğrenildi. Bugün somut bir gelişme yaşanmazsa Svensson'un takımda kalacağı belirtiliyor.