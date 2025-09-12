Beşiktaş, Jota Silva’nın transferini açıkladı!

Beşiktaş, yaz transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı renklerine bağladı.
İşte siyah-beyazlılardan yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Jota Silva, Beşiktaş'ta 26 numaralı formayla sahaya çıkacak.
26 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 37 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.