Rizespor, Loide Augusto’yu transfer etti!

Giriş Tarihi: 12.9.2025 14:50

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya'da Vasco da Gama forması giyen Loide Augusto'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya ekibi Vasco da Gama ile anlaşmaya varılmasının ardından futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Augusto'nun daha sonra 1 yıllık anlaşmayı imzaladığı ifade edildi. Açıklamada, "Yeni transferimiz Augusto'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

25 yaşındaki Augusto daha önce Süper Lig'de Alanyaspor forması giymişti.

