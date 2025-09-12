Samsunspor, Cherif Ndiaye ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transfer komite ekibi ve teknik heyetin raporları doğrultusunda yaz transfer döneminin son gününde Senegalli santrfor Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattıklarını açıkladı.

Daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor ve Göztepe futbol kulüplerinde forma giyen Cherif Ndiaye, son olarak Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız takımında oynadı. 29 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye, Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1.90 boyundaki Ndiaye, 2024-2025 sezonunda toplam 42 maçta forma giyerek 22'de gol katkısı gösterdi.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Ailemize hoş geldin Cherif Ndiaye! 4 yıllık sözleşmeye imza atan yeni golcümüzle birlikte yazacağımız zaferler için hazırız" ifadelerine yer verildi. (DHA)