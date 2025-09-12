Yeteneklerimi kaybetmedim

Fırtına, Manchester United kalecisi Andre Onana ile mutlu sona ulaştı. Kamerunlu eldiven, dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte özel uçakla Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki deneyimli kaleci, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı ve büyük sevgi gördü. Onana, ilk açıklamasında "Fenerbahçe maçına hazırım" diyerek camiaya güven verdi. Oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Bu arada SABAH SPOR bu süreçle ilgili özel bilgilere de ulaştı. 2023'te 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'den M.United'e transfer olan yıldız kaleci gelmeden önce 3 defa Fatih Tekke ile görüştü. Hollanda'da 2 kez yılın takımına seçilen, 2018'de ise 'En iyi Afrikalı kaleci' ödülünü alan Onana, Tekke'ye şunları söyledi: "Hocam yeni bir başlangıç yapmak istiyorum.. Geçen sezon benim için ağır geçti. Yeteneklerimi kaybettiğimi düşündüler. Beni yerden yere vurdular. Bu çok saçma. Bunun böyle olmadığını göstereceğim. Trabzonspor'da sıfırdan başlamak istiyorum. Ailem ve akrabalarım ile Trabzon'a geleceğim.. Hep birlikte burada yaşayacağız."

HER KULVARDA EŞİNİN YANINDA

ONANA Trabzon'a, model ve eczacılık diploması olan eşi Melanie Kamayo ile geldi. Sosyal medyada 72 bin takipçisi olan Kamayo karşılama töreninde yaşanan hiçbir detayı atlamadı. Kamayo aynı zamanda kimsesiz ve hasta çocuklara destek sağlayan Andre Onana Vakfı'nın da eş başkanlığını yürütüyor.