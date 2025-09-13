Alanyaspor, Konyaspor deplasmanında güldü

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ogundu, 79. dakikada ise Maestro kaydetti. Konyaspor'un tek golü 51. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 7'ye çıkardı ve Konyaspor ile puanını eşitledi. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.