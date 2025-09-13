Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boluspor, Manisa FK'ye şans tanımadı
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 yendi.


Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Fiziki yetersizliği nedeniyle 16 Şubat 2025'te müsabakalara kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu karşılaşmayla tekrar açıldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Murathan Çomoğlu

Boluspor: Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 58 Onur Öztonga), Barış Alıcı (Dk. 53 Arda Işık), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 58 Boakye), Işık Kaan Arslan, Kouagba (Dk. 89 Abdurrahman Üresin), Rasheed (Dk. 89 Mustafa Çaylı), Balburdia

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 46 Burak Süleyman), Adekanye (Dk. 73 Osman Kahraman), Ada İbik (Dk. 65 Herelle), Muhammed Enes Kirpit (Dk. 64 Kadir Kaan Yurdakul), Cissokho, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 79 Yunus Yüce)

Goller: Dk. 32 Balburdia, Dk. 85 Hasani (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 3 Yusuf Talum, Dk. 41 Bartu Göçmen, Dk. 89 Cissokho (Manisa FK), Dk. 21 Lima, Dk. 86 Hasani, Dk. 90 Onur Öztonga (Boluspor)

Boluspor, Manisa FK'ye şans tanımadı
