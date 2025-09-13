Boluspor, Manisa FK’ye şans tanımadı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.
Fiziki yetersizliği nedeniyle 16 Şubat 2025'te müsabakalara kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu karşılaşmayla tekrar açıldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Murathan Çomoğlu
Boluspor: Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 58 Onur Öztonga), Barış Alıcı (Dk. 53 Arda Işık), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 58 Boakye), Işık Kaan Arslan, Kouagba (Dk. 89 Abdurrahman Üresin), Rasheed (Dk. 89 Mustafa Çaylı), Balburdia
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 46 Burak Süleyman), Adekanye (Dk. 73 Osman Kahraman), Ada İbik (Dk. 65 Herelle), Muhammed Enes Kirpit (Dk. 64 Kadir Kaan Yurdakul), Cissokho, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 79 Yunus Yüce)
Goller: Dk. 32 Balburdia, Dk. 85 Hasani (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 3 Yusuf Talum, Dk. 41 Bartu Göçmen, Dk. 89 Cissokho (Manisa FK), Dk. 21 Lima, Dk. 86 Hasani, Dk. 90 Onur Öztonga (Boluspor)