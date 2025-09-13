Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK ile Vanspor yenişemedi
Giriş Tarihi: 13.9.2025 21:13

Çorum FK ile Vanspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor maçı, 0-0 bitti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Arca Çorum FK ile İmaj Altyapı Vanspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Atakan Akkaynak), Pedrinho (Dk. 84 Eren Karadağ), Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Eze

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Dk. 70 Traore), Regis (Dk. 46 Mehmet Manış), Cedric (Dk. 83 Medeni Bingöl), Sabahattin Destici, Lucas, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 83 Jevsenak), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Dk. 57 Vlachomitros)

Sarı kartlar: Dk. 25 Cedric, Dk. 56 Lucas, Dk. 78 Sabahattin Destici, Dk. 90+7 Jevsenak (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 39 Ferhat Yazgan, Dk. 89 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

