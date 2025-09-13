Çorum FK ile Vanspor yenişemedi

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran
Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Atakan Akkaynak), Pedrinho (Dk. 84 Eren Karadağ), Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Eze
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Dk. 70 Traore), Regis (Dk. 46 Mehmet Manış), Cedric (Dk. 83 Medeni Bingöl), Sabahattin Destici, Lucas, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 83 Jevsenak), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Dk. 57 Vlachomitros)
Sarı kartlar: Dk. 25 Cedric, Dk. 56 Lucas, Dk. 78 Sabahattin Destici, Dk. 90+7 Jevsenak (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 39 Ferhat Yazgan, Dk. 89 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)