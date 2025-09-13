Fatih Karagümrük, David Datro Fofana ve Burhan Ersoy’u açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, iki futbolcuyu birden kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, forvet oyuncusu David Datro Fofana ile savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u renklerine bağladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Burhan Ersoy'u da 2 sezonluğuna renklerine bağladı.