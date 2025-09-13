Her yerin adamı Jota Silva

Beşiktaş uzun zamandır beklenen sol kanat takviyesini Jota Silva ile yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, joker özelliğiyle dikkat çekiyor. İşte kariyeri ve özellikleri... Futbola Sousense'de başlayan Jota, ilk büyük çıkışını Vitoria'da yaptı. İki sezonda 83 maçta görev alıp 22 asist ve 11 asistlik performans sergiledi. 2023-24 sezonunda Portekiz liginde yılın 11'ine seçildi. Ardından milli takıma çağrıldı ve 2 maçta forma giydi. Kariyerinin yükselişi, 7 milyon Euro bonservis ve 6 milyon Euro bonus karşılığında Nottingham Forest'e transferiyle devam etti. En büyük özelliği ise çok yönlü bir futbolcu olması. Sol kanat. sağ kanat, santrfor ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Kariyerinde 58 kez sağ kanat, 39 defa sol kanat ve 20 kez de santrfor olarak görev yaptı. Pres gücü yüksek, rakibi baskı altında tutan futbol yapısıyla tanınan Silva, dribbling yeteneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca takıma defansif anlamda da katkı sağlıyor. 26 yaşındaki Portekizli, bugüne kadar hiç maç kaçırmadı ve bir kez dahi sakatlık yaşamadı.



SATIN ALMA OPSİYONLU

KARTAL, yeni yıldızı Jota Silva'nın transferini resmi olarak açıkladı. Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı imza töreninde siyah-beyazlı formayla pozunu da veren Portekizli oyuncu için, "Jota Silva için 2025- 26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak N.Forest ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.



YENI KARTAL GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

SERGEN Yalçın yönetimindeki ilk maçında Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, bugün Başakşehir'i konuk edecek. Yeni transferlerden Bilal Toure, Cerny ve Gökhan Sazdağı'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor. Cengiz Ünder ile Rıdvan Yılmaz'ın ise yedek soyunacağı gelen bilgiler arasında. Bu arada Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası teknik direktör bulamayan Başakşehir'in başında bugün kulübün futbol planlama ve strateji direktörü Marco Pezzaiuoli olacak.

JOAO MARİO RESMEN GİTTİ

BEŞİKTAŞ, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun Yunanistan ekibi AEK'ya kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 32 yaşındaki oyuncunun 1 sezonluğuna kiralanması için anlaşmaya varıldı. Joao Mario, Beşiktaş'ta çıktığı 45 maçta 10 gol kaydetti, 5 asist yaptı.