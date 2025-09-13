İKAS EYÜPSPOR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında!

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi. ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

ikas Eyüpspor: Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Sallai, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus, Icardi

TEK EKSİK OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALIYOR

Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyecek.

Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ile Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayan İlkay, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkacak.